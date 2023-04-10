Son dakika... Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

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Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:

15 Temmuz'dan daha güçlüyüz. Terör örgütünü Türkiye içinde tasfiye etmenin, hiçbir saat mefrumu gözetmeksizin, insanların huzur içinde yaşamasının teminatı Türk Polis Teşkilatı, istihbaratımız ve bu ülkenin güvenlik güçleridir. Terörle mücadelemiz tek ferdimiz kalana dek devam edecektir.

Şehitlerimize ve onların ailelerine olan sadakatimiz, gazilere olan sadakatimiz bu ülkenin birliğine olan sadakatimiz hiçbir şartta değişmeyecektir. Kim hangi oyunu kurarsa kursun, bu ülkenin birliğine, büyümesine, kalkınmasına elbette ki engel olamayacaktır.

Biz büyük bir milletiz, biz asil bir milletiz. Nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi biliyoruz. Her bir ferdiniz, şehidimizle aileleriyle gurur ve onur duyuyoruz. Allah sizleri korusun ve muhafaza etsin. Aynı zamanda depremde şehit olan kıymetli meslektaşlarımıza bütün hemşerilerimizle birlikte rahmeti rahman diliyorum. Bu şehirleri ayağa kaldırmadan, travmaları atlattırmadan, sıcak yuvalara sokmadan bu şehirlerden ayrılmayacağız.