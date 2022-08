Son dakika: Bakan Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı

Haberin Devamı

Bakan Soylu, NTV'de gündeme dair soruları cevaplıyor. İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:



Coğrafyamızla ilgili ilkokuldan itibaren doğu ile batı arasında köprü olduğumuzu, İran gibi büyük medeniyetle komşu olduğumuzu ifade ederler. Geldiğim noktada görüyorum. Bütün bunlardan ayrı olarak büyük bir medeniyetin devamıyız. Anadolu'dan gelen kültürleri hamurlayarak, tarihler boyunca yaşananların içinde bir coğrafyada yaşıyoruz. En temel belirleyici unsur medeniyetimiz. Bu coğrafyada medeniyetlerin zenginliğini bir fay hattıyla endişe haline döndürebilir miyim? Türkiye üzerinde bu uğraşıldı. Saldırıyla yapılan buydu. Sünni -Alevi arasındaki buydu. Laik, anti laik diye çerçevelendirilmeye çalışılan bir süreçle arzu edilen buydu. ABD, PYD'ye niye yardım eder. Bunu ifade etmek istiyorum. Sünni-Alevi arasında böyle bir tablo ortaya koymaya çalışıyorlar. Zayıfsanız bunu yersiniz.

Haberin Devamı

Size oyun kurabilirler ama ses çıkaramazsınız. 21.yüzyıldan itibaren Türkiye geçmişte yaşadıklarını tecrübe etmiştir. Biz 21. yüzyıl başında fay hatları tetiklenen bir Türkiye'ye geldik. Tayyip Erdoğan da nasıl çetrefilleştirilmek istendiğini bildiği için birinci mesele olarak bunu tuttu. 1.Türkiye Türk-Kürt meselesi üzerinden zayıflatmaya çalışılmasına karşı bir duruş ortaya koydu. Doğu ve Güneydoğuyu Batı ile denklemeye çalışıyor. 2.Alevi-sünni meselesi. 3.Laik anti laik meselesi. Türkiye bunu da çözdü. İnanç ve kimlik üzerinden yönetilen bir darbeyi iyi yönetti. 28 Şubat neye göre yapıldı. Fişlemeler, kimlik ve değerleriyle ayrıştırılması. Ve millet kimi getirdi iktidara. Türkiye'de şuan böyle bir tartışma yok. Bu ülkede herkes ben Kürdüm diyebiliyor. 1940'lı yıllarda zorluk çekiliyordu, 1960 darbesi sonrası da. Bizim Kürt olan valimiz var, emniyet müdürümüz var. Alevi kaymakamımız var. Bizim anlayışımız ve bu çağın anlayışında böyle bir tasnif ayıptır. Babası dede olan emniyet müdürümüz, Caferi valimiz var. Biz pozitif ayrımcılıkta yapıyoruz. 400 kaymakam sınava giriyor. Alevi olarak tanıdığımız biri varsa almak istiyoruz.

Haberin Devamı

5 BİN 600 CEMEVİNİN TALEBİNİ KARŞILADIK



2018'de seçim beyannamesine koydu. Elazığ'daki depremde başladı 2020'de. Sağlık Bakanımızla Cemevine de gidelim dedik. Bizi öyle bir karşıladılar ki. Biz de sevgi ve samimiyete karşılık destek ve yardım yaptık. Sonra bir araya geldik. 'Siyaset konuşmayacağız' dedim, 'Ne istiyorsanız yapacağız' dedim. Sonra Türkiye'ye yayalım dedik. Kültür Bakanımızla bir araya geldik. Şaşırdılar önce. 1590 cemevine arkadaşlarımız gittiler. Ölü gibi gidip ölü gibi geleceksiniz dedim. Bağ ve samimiyet kurdular, 8 bin 740 talep topladılar. 5 bin 600 talebi karşıladık. Yollar, cemevleri, donanımlar, morglar var bunların içerisinde. Taleplerin önemli bir bölümü el birliğiyle, hepsini devlet bütçesiyle yapmadık. Yıl sonuna kadar da hepsini tamamlayacağız.



SURİYELİ SIĞINMACILAR: BU İNSANLAR KENDİ MEMLEKETLERİNE DÖNECEKLER



Suriye'de komşumuzda yaşanan bir dram var. Milyonlarca insan yerinden edildi, ülkesini terk etmek zorunda kaldı. İnsanlar öldürüldü. Bu ortada duruyor. Bu insanların en büyük bölümü Türkiye'ye geldi. Bir bölümü Lübnan'a, Avrupa'ya geçti. Ülke olarak elimizden gelen katkıyı ortaya koyduk. Ukrayna savaşı başladı, Meclis konuşmasında, yakın zamanda Karadeniz'de savaş başlayabilir dediğimde muhalefet sıralarından atma dediler. Milyonlarca insan Avrupa'ya geçti. Bu insanlar ne zaman dönecek. Bu sorunun cevabını kimse bilmiyor, bilemez. Aynı şey Afganistan'da geçerli. Biz insaniliğimizden, komşuluğumuzdan, zulümden ayrı bir düşünce içinde olamayız. Bu insanlar kendi memleketlerine elbette dönecekler. Fakat şu anda nereye dönebilirler. PYD'nin etkili olduğu, rejimin bombaladığı yere mi dönebilirler. Türkiye çözüm adımlarının hepsinin içerisinde. Kimin hangi seviyede yaklaşabileceğini görmeden değerlendirme yapmak kolay değildir. Sorumluluklarımız var. İnsanları oraya ölüme itemeyiz.

Haberin Devamı

"SURİYELİLER İÇERİSİNDEN PROVAKASYON KESİNLİKLE OLAMAZ"

Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatını ne için yaptık. insanlara aynı muamele devam ederse biz bunu yok görmeyiz. Harekat yaptığımız bölgelerde, Resulayn, Cerablus, Azez, Afrin burada 6 milyon insan yaşıyor. Bu insanlar kime güveniyorlar. Hayat burada daha öncekinden normale döndü. Suriyeli kardeşlerimiz için çalışıyoruz. O bölgeyi biliyoruz, kimin eli kimin cebinde biliyoruz. Bu alandaki bilgimiz en üst düzeyde. ABD, PYD'ye 3 yılda 2 milyar dolar yardım çıkarıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız '1 milyon vatandaşın dönüşünü temin eden adımı atacağız' dedi. Ertesi gün havan atmaya başladılar. Güvenlik açısından cumhuriyet tarihinin en güçlü dönemindeyiz. Geçmiş izlerden kalan denemelere girebilirler ama gereğiniyerine getirebiliriz. Suriyeliler içerisinden provakasyon kesinlikle olamaz.



"SURİYELİLERİN YÜZDE 70'İ DÖNMEK İSTİYOR"



3 milyon 650 bin Suriyeli kardeşimiz var. 1 milyon 400 bin ikametli var. 3 milyon 650 binden, 517 bini gönüllü geri döndü. Büyük oranla bizim hareket yaptığımız bölgelere döndü. Hem idlib hem diğer bölgelerde gönüllü dönüşün altyapısını hazırlıyoruz. Eğitimleri veriyoruz. MEB ile yürüttüğümüz eğitim 2.5 milyonu aştı. Öteki tarafa geçtiklerinde ne yapacaklarına da hazırlıyoruz. Bu eğitimlerin bütçelerini çeşitli ülkelerle yapılan protokollerle sağlanan maliyetle yapıyoruz. Geri dönüşle ilgili, İdlib'i orada tutmaya çalışıyoruz. 61 bin briket ev yapıyoruz. Vatandaşımız destek oluyor. Cumhurbaşkanımız 100 bin talimatı verdi. 6 bin 660 evin yapımına başladık. Suriye'nin kuzeyinde 200 binden fazla konut yapacağız. Biz Türkiye'de Afgan, Pakistan, Suriyeli Mısırdan gelenler kim varsa devlet olarak temas halindeyiz. Bu yıl Suriyelilerin dönüşünü sağlamaya başlayacağız. Araştırma yapıyoruz. Yüzde 70'i 'Biz döneriz' diyor.





Göç Genel Müdürlüğü'nü basacaktı. 1984'ten itibaren siyaset içerisindeyim. Bu kadar düşük bir siyaset tarzı görmedim. Toplumdan tahrik ettiklerinizden özür dilemez mi? Seçmen bilgileri siyasi partilere veriliyor. Söylediği suç. YSK bilgilerinden çok bilgiye sahibim derseniz, suç işleniyor demektir. YSK kimi farklılaştırır. 84 milyonun 75 milyon kimliğini vermişiz. O bilgiler oradan geliyor. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Özür dilediler. 'Biz YSK bilgileri üzerinden analiz yaptık' dediler. Ben özrü kabul ettim. Türkiye'de 211 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi. 120 bini de oy kullanacak. Bunlar kimler. Mühendis, mimar, doktor, sanatkar ve sigortalı çalışan var. En iyileri Avrupa'ya götürüyorlar diyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti çadır devleti değildir. Vatandaş yapmasının kriterleri var. Suriyeli geçici vatandaş olamazmış, niye yapılamaz. Suriyelilerin yüzde 60-70'i elbette geri dönecek. Ekonomimize katkıları yok mu. Biz kaçak çalışmayla ilgili statülerinde kaçak çalışma söz konusu değil. İŞKUR'dan istihdam ihtiyacı varsa Suriyeli çalıştırabiliyor. Diğer yabancı statülerinde farklı kesintiler yapılabiliyor. İşin bu boyutunu herkes düşünmeli.Hakkari'de 2016'da tıp fakültesi kazanan öğrenci sayısı 0. 2021 19, 2022 24. Şu anda Diyarbakır'da otellerde yer yok. Her birinde üniversite var. Doğu Ekspresi'nde yer olmadığını biliyoruz. 8 köy yakın zamanda bir kısmı Cudi Dağı eteklerinde köylerine geri döndürecek adımı atacağız. Festivallerde Kürtçe söylenmiyor deniyordu. Herkes her şeyi söylüyor. Gençlerin yaşama ait ümitlerinin serpildiği durum söz konusu. Terör örgütüne katılanlarda geçen yıl 51, 52, bu yıl 31 rakamı var. Hepsi yurtdışında. Sadece terörle mücadele etmiyoruz. Diyarbakır Anneleri'nin duruşu var. Türkiye çok güçlü perspektif ortaya koymaktadır. Sadece şu olabilirdi. Polis ve jandarma gücüyle mücadele edebilirdiniz, peki vatandaş ne olacak. 100 bin üzerinde Hakkarili çocuk kayak öğrendi.Bizim getirdiğimiz Türkiye bu. AK Parti iktidara geldikten itibaren biz geçmişte terörle mücadelede neler yaptık. Her yerdeyiz. Fellik fellik arıyoruz. Profesyonelleşiyoruz. Sizi adım adım takip edeceğiz dedik. Son 4 yıl 3 bin 500 terörist görülmesi yaşanmış. 2022'de 314 görülme oldu. Telsiz konuşması 31'e düşmüş. Teröristler artık iletişim kuramıyor. Haziran ayında yakaladığımız bir terörist 'Ben kaçıyordum' dedi. Terör örgütünde çözülme var. Bu yıl Türkiye'ye giriş yapan 8 terörist var. İHA'lar bu yıl 40 bin saati havada geçirecek. Eren'i katledenler bölgeden temizlendi. Afrin güvenli bölge haline gelince Toroslar temizlendi. Türkiye'de 124 terörist kaldı.