'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyon halindeyiz...' Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hazırlıklar yapıyoruz

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Burası Çanakkale, duruşumuza asalet veren Çanakkale. Burası Çanakkale, özgürlüğümüzün, ay-yıldızlı bayrağın, namusumuzun birileri tarafından göz konulduğu ama ecdadımızın buna müsaade etmediği Çanakkale... Burası Çanakkale, İstiklal Harbi'nin kuvvetini aldığı Çanakkale. Bütün komutanlarımız, bütün Mehmetçiğimizin huzurunda saygıyla eğiliyorum.

Bu sefer bir değişiklik yapmak istedim, sonda söyleyeceğimi başta söylemek istedim. Siz bu millete çok lazımsınız, her zamankinden çok daha çok lazımsınız. Sizler bu ülkenin evlatları, polisi, jandarması, Mehmetçiğisiniz. Bu dünyanın küresel efendileri verdiği hiçbir sözü tutmadılar, tarif ettikleri hiçbir hayale bizi götürmediler. Göçmen botlarını kurşunladılar, PKK'dan DEAŞ'a kadar desteklemedikleri terör örgütü kalmadı. Bize yıllarca demokrasi verdiler, darbe tezgahlamadıkları ülke kalmadı. Irkçılık yapmadıkları millet kalmadı. İnsanlık adına dünyaya ne söyledilerse yalan çıktı. Eskiden kirli de olsa tezgahlarına hakimdiler ama artık öyle değil.

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"BİZ GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Batı medeniyeti bugün mızıkçı çocuklar gibi huzur bozmaktan başka bir şey düşünmüyor, bir şey yapmıyor ve yapamıyorlar. Biz güçlü olmak zorundayız, biz ayakta kalmak zorundayız. Ahlakımızla, aile yapımızla, çalışkanlığımızla, inancımızla hep birlikte ayakta kalmalıyız. Bu ülkenin kendi savunma sanayi ürünlerini üretmeye başlaması... Bugün yerlilik oranlarımız 80'lere dayandı. Şimdi yeni bir harekatın hazırlığını yapıyoruz. Dünyadaki batılı ülkeler bize ambargo uyguladılar, bizim mühendislerimizi hesap etmediler. Mühimmatlarımızın bittiği haberi gelmeden, batının ürettiklerinden daha iyisini üretip Afrin'de mücadele eden kahramanlarımıza yetiştiren Türk mühendislerimizdir. Bizi kimseye muhtaç etmediler.

Her alanda bağımsız, yerli ve milli anlayışı ortaya koymamızda yatan sebep budur. Bizi LGBT'yi dayatanlara, terörü dayatanlara, teröristle pazarlık etmeyi dağıtanlara teslim olmayacağız. Her alanda güçlü olmak durumundayız, onun için çalışıyoruz. Bugün doğu ve güneydoğuda çok farklı bir huzur iklimi yaşıyoruz. Yanı başımızda bir terör koridoru oluşturmak istiyorlar. Hiçbirine müsaade etmiyoruz, güvenli alanlar oluşturuyoruz. Biz Batı gibi orada sömürge alanı oluşturmuyoruz.

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Kimsenin elini havada bırakmıyoruz, kimseye sırtımızı dönmüyoruz. Tüm fitne çabalarına rağmen göçü bu ülke için bir güce dönüştürmek için çabalıyoruz. Gençlerimizi uyuşturucudan korumak için mücadele ediyoruz. Varsın birileri uyuşturucu baronlarına moral vermeye çalışsınlar. Tüm kolluk birimlerimiz kararlıdır, inançlıdır, bu ülkenin geleceği için mücadele için teyakkuzdadır.

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"CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMATI VERDİ HAZIRLIKLAR YAPIYORUZ"

Olay sonrasını beklemiyoruz, bu hain terör örgütünün son teröristi etkisiz hale getirilinceye kadar operasyon halindeyiz. Durmak yok, nefes almak yok, nefes aldırmak yok. Bir yandan ikna timleri oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı verdi hazırlıklar yapıyoruz. Münbiç'te, Tel Rıfat'ta 29 Ekim 2023'ü yaşamadan Kandil'i temizleyip ay yıldızlı bayrağı oraya takmak bizim boynumuzun borcudur, borcudur, borcudur.

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Jandarma bünyesinde alacağınız görev ne olursa olsun, bu aziz millet size emanettir. Memleketimizin her yanına gideceksiniz. Hukuk ve vicdandan ayrılmayın. Hukukun ve vicdanın yanlış dediğine sakın evet demeyin.

Kendinizi daima hazır hissetmelisiniz. Koruyucunuz Allah'tır. Göreve giderken Ayetel Kürsi'yle çıkın. Giydiğiniz üniformayla dosta güven, düşmana korku salan bir teşkilatsınız.