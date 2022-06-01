Bakan Soylu: 503 bin 150 Suriyeli kardeşimiz ülkesine gönüllü olarak geri döndü

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İşte İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Dünyada zorla yerinden edilmiş insan sayısı 84 milyon. Mültecilerin bir yere giderken hayatını kaybettiği bir dünyada bunları tartışmak yerinde değildir.

Sorun yazılı metinde değil. 1948'den önce bu metin, Hz. Adem'den bu yana defalarca insanlığın gündeminde olmuş. Bize inancımızın öğrettiği değerlerimize sahip çıkıyoruz. Sorun küresel samimiyettir. Biz bu beyannameye imza attık. Bizim bir derdimiz var. Dün de samimiydik, bugün de samimiyiz. Dünyaya bu konuda örneklik yapmaya çalışıyoruz. Bu sorunu değerlerimize göre çözmeye çalışıyoruz. Kim ne derse desin, insanlık karşıtlığı yapmaya çalışsın. İnsanlığı yalnız bırakmayacağız. Onların kendi memleketlerine, kendi topraklarına onurlu geri dönüşü sağlanana kadar da hangi insanlık dışılık yapılırsa yapılsın biz bunu yapmaya devam edeceğiz.

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Batı, her göçmen dalgasında da insanlığa aykırı tepkiler ortaya koydular.

YENİ BİR GÖÇ DALGASINI KALDIRAMAYIZ

Bu bölgede hayatın normalleşmesinin elzem olduğunu biliyoruz. Yeni bir göç dalgasını kaldıramayacağımızı da biliyoruz.

Özellikle ABD'nin altını çizerek, bir taraftan terör örgütleriyle mücadele eder gözükerek, PYD'yi meşrulaştırmaya çalıştıklarını da biliyoruz.

2 milyonu Afgan sınırında olan, 6 milyonu Suriye sınırında olan insan var. Eğer biz sınırımızı korumazsak, insani yaşamı tesis etmezsek, güvenli bir alan oluşturmazsak o insanlar doğal olarak bize gelecekler.

Gerek İdlib olsun, gerek Telabyad olsun, gerek son 2 yılda yaşamış olduğumuz afetler olsun, sivil toplum örgütlerimizle hem ülkemizde hem uzak ülkelerde ay yıldızlı bayrağımızı onurlandıracak insani yardım severliği gerçekleştirdiler. Bu milletimizin yardımlarını ulaştırmak için her türlü çabayı gösterdiler.

İnsanı -mış gibi sevmemek lazım. Bunun için iyiliklerin karşılıklarının ne olduğunu insan hakları evrensel beyannamesinde yazılı metne bakmak lazım, gönle bakmak lazım. Para hesabı yapmamak lazım.

Arama kurtarmada omuz omuza beraber olduğumuz bir arkadaşımızı hakka uğurladık. Yaptıklarına şahidiz, ortaya koyduğu adanmışlığa şahidiz. Allah rahmet eylesin.

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İdlib'de giderek artan insani dram için ilk hedefimiz 20 bin briket ev yapmaktı. Bu noktayı hızlıca aştık. İkinci hedefimiz 50 bin hedef. 250 noktada çalışmalara başladık. Toplam 59 bin 609 briket ev tamamlanmıştır. Tamamlanan bu evlere 51 bin 427 aile yerleştirilmiştir. Sosyal tesislerin, cami ve okulların yapımı devam etmektedir.

"HEM YARDIM ETMİYORLAR HEM DE İFTİRA ATIYORLAR"

İdlib'e ekmek yardımı yapılıyor, diyor ki devletin parasıyla yapıyorlar. Hem yardım etmiyorlar hem de iftira atıyorlar. Örneğin Avrupalılar dünyanın birçok ülkesine de çok olmasa da yardım ediyorlar. Onlar kimin parasıyla yardım ediyorlar. Biz kendi vatandaşlarımızın bağışlarıyla yapıyoruz. AB kendilerine göç gelmesin diye aldıkları tedbirleri kimin vergisiyle yapıyorlar. Almanya'da, Fransa'da yaşayan vatandaşların vergileriyle yapıyorlar.

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"503 BİN SURİYELİ KARDEŞİMİZ GÖNÜLLÜ GERİ DÖNDÜ"

Hem göç engellenecek hem göç yönetilecek hem mazlumlara yardımcı olunacak hem de bu yalanlarla mücadele edilecek.

Son verilere göre 503 bin 150 Suriyeli kardeşimiz ülkesine gönüllü olarak geri dönmüştür.