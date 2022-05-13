Bakan Soylu: Vizyon sıfır anlayışıyla hedefimiz sıfır can kaybı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Trafik Medya Ödül Töreni'ne katıldı. Törene Soylu ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile medya ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.



Törenden önce konuşma yapan Bakan Soylu, trafik kurallarına verdikleri öneme değindi. Soylu, "Gönül isterdi ki bu programa 34 yaşında ve iki çocuk annesi olan Emsal Gök, 33 yaşındaki Orhan Yaşa'yı, 25 yaşındaki ve henüz dört ay önce baba olmuş Arif Canbulut'u, 21 yaşındaki Harun Özcan kardeşimizi de çağırabilelim. Eğer katılsalardı muhtemelen benim konuşmalarımdan daha kısa ama çok daha etkili, hepimize ders verecek bir konuşma yapabilirlerdi. Ancak ne yazık ki gelemeyecekler ve konuşmaları yapamayacaklar. Çünkü hepsi son bir hafta içerisinde geçirdikleri trafik kazalarında hayatlarını kaybetti" dedi.

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