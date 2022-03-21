Bakan Soylu'dan polis aracında bulunan patlayıcıyla ilgili flaş açıklama: Hedef İstanbul'du

Haberin Devamı

Bakan Soylu, TVNet'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

POLİS MEMURUNUN ARACINDA BULUNAN PATLAYICI

* Dün 8-9 gibi Hakkari Emniyet Müdürümüz aradı. Bizim çeşitli analiz programlarımız var. Bu yapay zeka dedikleri ve birçok bilgiyi üst üste koyarak oluşturdukları programlar. Buradan şüpheli bir aracı tespit ettiklerini söylediler. Uyuşturucu sevkiyatı olduğunu söylediler. Türkiye'de artık uyuşturucu ağının %70 Doğu'da %30'u batıda yakalanıyor. Arkada 133 paket, 53,5 kilo patlayıcı bulunca şaşırıyorlar. Kimliğine bakınca polis memuru olduğunu görüyorlar.



"HEDEF İSTANBUL"



* Aktarım Kuzey Irak tarafından gelmiş, oradan geldiği içinde Şemdinli civarında arabayı bırakıyor ve malzemeyi içine koyuyorlar. Bu polis memurunu 2019 yılında adi suçtan dolayı ihraç etmişiz. Sonrasında mahkeme kararıyla geri dönüyor. Netice itibariyle hedef İstanbul. Biz zaten birçok aktarımlarla ilgili tedbirlerimiz var. Ancak yeni yeni yöntemler görüyoruz. Örneğin; PYD'nin bir karargahı. Görüntüler bizde. İki tane DEAŞ'lı kadına PYD'li komutanlar, "Şu patlayıcıları Türkiye'ye siz getireceksiniz. Eğer getirirseniz elimizde tuttuğumuz kocanızı, çocuğunuzu bırakırız" diyorlar. Oradaki bir araç ve polis olduğu için bir vesileyle bizim bunun atlayabileceğimizi düşündüler fakat arkadaşlarımızın temiz çalışması sonucu yakalandı. Bu yıl buna benzer 15 eylem engelledik.



TÜRKİYE'DE BİR İLK



* Ağrı Dağı'nda jandarmamız ile bir üs bölgesi yapacağız. 3200 metrede olacak bu üs Türkiye'de bir ilk olacak.



ÇOK KRİTİK BİR NOKTA



* Araçta külçe altın taşıdığı söyledi. Fakat biz patlayıcı taşıdığını bildiğini düşünüyoruz. Çok kritik bir nokta. Çok sıkıntılı bir tip bu. Biz bu konuların her birinde maalesef bazen uyuşturucu kaçakçıları da yakalanıyor. Kamuda görev alanlar da yapabiliyor. Bizim alarmımıza kim girmişse onu yakalamakla mükellefiz.