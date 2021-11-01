Bakan Soylu: Mazlumu bir yük olarak gören bir millet değiliz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yerli aşı Turkovac’ta son adımlar... Varyantlara karşı ne kadar etkili 7 SORU 7 YANITYerli aşı Turkovac’ta son adımlar... Varyantlara karşı ne kadar etkili? 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Alec Baldwine kötü haberÜnlü oyuncu katil olmuştu... Alec Baldwin'e kötü haber!#Alec Baldwin
İngiltere onları konuşuyor Loris Karius ve Ozan Kabak...İngiltere onları konuşuyor! Loris Karius ve Ozan Kabak...#Ozan Kabak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden Elimden geleni yapacağım dediCumhurbaşkanı Erdoğan: Biden 'Elimden geleni yapacağım' dedi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kritik Erdoğan - Biden zirvesi dünya basınında O sözlere dikkat çektiler: Çok yapıcı görüşmeKritik Erdoğan - Biden zirvesi dünya basınında! O sözlere dikkat çektiler: Çok yapıcı görüşme#CUMHURBAŞKANI Erdoğan
Avrupanın göbeğinde büyük kriz... 48 saat süre verdiAvrupa'nın göbeğinde büyük kriz... 48 saat süre verdi!#Fransa
Duyan şaşkına döndü... Hitlerin Kovid-19 aşı pasaportu ortaya çıktıDuyan şaşkına döndü... Hitler'in Kovid-19 aşı pasaportu ortaya çıktı! #Aşı Pasaportu
Korku filmi gibi Her yer külle kaplandıKorku filmi gibi! Her yer külle kaplandı#La Palma
Yerli ve milli Garaj Çocuğu görevi bırakıyorYerli ve milli 'Garaj Çocuğu' görevi bırakıyor#Yemeksepeti
Koronavirüs sonrası sürekli uyuyordu 4 yaşındaki çocuk Türkiye’de uyandıKoronavirüs sonrası sürekli uyuyordu! 4 yaşındaki çocuk Türkiye’de uyandı#Koronavirüs
Bakan Dönmez açıkladı... 367 yerleşim yerine doğal gaz müjdesiBakan Dönmez açıkladı... 367 yerleşim yerine doğal gaz müjdesi#Doğal Gaz
Macrondan skandal açıklamaMacron'dan skandal açıklama!#Macron
Yol ortasında sır mezarYol ortasında 'sır mezar'#Edirne
Zayıfla eleştirilerine fotoğraflı yanıt'Zayıfla' eleştirilerine fotoğraflı yanıt#Pınar Altuğ
Kadın sporcuların münasip giysi zaferiKadın sporcuların 'münasip giysi' zaferi!#Kadın Sporcu
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Soylu: Mazlumu bir yük olarak gören bir millet değiliz

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Son Dakika
Bakan Soylu: Mazlumu bir yük olarak gören bir millet değiliz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Strateji Başkanlığı 2021 Açık Kapı Eğitim Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu. Soylu, "Mazlumu bir yük olarak gören bir millet değiliz. Avrupa'nın Batı'nın halini görüyoruz. Marketlerde kuyruklar başladı, tedarik zincirinde sorunlar yaşıyorlar. Elbette biz de etkilendik. Ama onlardan çok daha iyi yönettik." dedi.

Haberin Devamı

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Ülkemizde ölümden kaçan insanlara kucak açtık. Bizler vicdanı taşlanmış bir millet değiliz. Mazlumu bir yük olarak gören bir millet değiliz. Avrupa'nın Batı'nın halini görüyoruz. Marketlerde kuyruklar başladı, tedarik zincirinde sorunlar yaşıyorlar. Elbette biz de etkilendik. Ama onlardan çok daha iyi yönettik. Aynı şekilde küresel göçü de yönetiyoruz. Her yıl yayınlanan küresel insani yardım oranına göre Türkiye en fazla yardım yapan ülkedir. Devletler de insanların karakteriyle oluşur. 

'Açık kapı', hem bir devlet kapısı hem de gönül kapısıdır. Size başvuran herkes sizden yardım istemeye değil, kimisi ihbar için gelmiştir. Siz bu talepleri karşılarken annelerinizin, öğretmenlerinizin, ecdadımızın bize öğrettikleriyle bakmalısınız.

Soylu: Birileri gibi, Angelina Jolie fotoğrafı gibi sadece ‘-mış gibi yapıyor’ olmadık

İlgili Haber:Soylu: Birileri gibi, Angelina Jolie fotoğrafı gibi sadece ‘-mış gibi yapıyor’ olmadık

Biraz önce AFAD'ın toplantısı vardı. 2 yıldan beri birçok afetle karşılaştık. İçerisinde deprem var, yangın var, çığ var... Karşılaşmadığımız afet kalmadı. Ama biliyoruz ki karşılaşsak da eğitime önem veriyoruz. 

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde 2 bin 350 evrak türünü istemekten vazgeçtik. Neredeyse yüzde 70'ini artık istemiyoruz. Bunlara yönelik bir çalışma yaptık ve sistemi rahatlattık. Verimliliği artıran sistemler ürettik. Bir taraftan 'Açık Kapı'yı kurduk, vatandaşımıza gülen yüz gösterecek kadın jandarmalarımızın hizmet verdiği, eğitimden geçtiği bir güven merkezi masası kurduk. 

E-devlet dönüşümünde Bakanlık olarak çok önemli adımlara imza attık. Burada attığımız adımlar, şu an da içinde bulunduğunuz kurum bir tesadüf eseri değildir, bir devrimin neticesidir. Elinize daha kıymetli imkanlar sunacağınızı da bilmenizi isteriz. 'Açık Kapı' modern tabirle söylersek kapasiteyi çıktıya dönüştüren bir yapıdır. Açık Kapı, 81 il valiliklerinde müdürlükleri kuruldu. Bin 55 arkadaşımız bu birimlerde görev alıyor. Sonuçlandırma oranımız yüzde 99.75'tir. bu meseleye 'mış gibi' bakmamaktır. 

Sizlere son olarak ifade etmek istiyorum, fedakarlık gerektiren bir iş yapıyorsunuz. Sorununu uzun süre çözemeyen vatandaşlarla karşılaşıyorsunuz, bazen de 'bana nasıl davranacaklar' diyen insanlar karşılaşıyorsunuz. İnşirah suresinde geçtiği gibi 'Her zorlukla beraber kolaylık vardır'. Kapı kavramı bizim kültürümüzde önemlidir. Kapıyı sert kapatmayı ayıp sayan kültürün insanlarıyız. Biz size devletin yüzünü emanet ettik. Bu çok ağır bir yüktür. Dikkat edeceğiniz şey güler yüz, merhamet, takip. İnsanları kendi ezberlerinizle değil, dikkatle dinleyin. Her insan farklıdır, derdi garklıdır, izah şekli farklıdır. Onun için dikkatli olmalıyız, anlayışlı ve sabırlı olun. Devlet size özlük haklarınızı verir ama duayı halktan alırsınız. Her işiniz doğru gider hiç merak etmeyin. Her işiniz karşılaşacağınız belaları def eder. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Son Dakika

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Alec Baldwin katil olmuştu... Flaş açıklama geldi İşte hakim karşısına çıkacak isimler

Son dakika: Alec Baldwin katil olmuştu... Flaş açıklama geldi! İşte hakim karşısına çıkacak isimler

Bengü ikinci kez anne oldu

Bengü ikinci kez anne oldu

Nevzat Aydın Yemeksepeti CEOluğundan ayrıldı

Nevzat Aydın Yemeksepeti CEO'luğundan ayrıldı

Koronavirüs ile ‘Rus ruleti’

Koronavirüs ile ‘Rus ruleti’

Hakan Meriçliler: Hiç estetik yaptırmadım

Hakan Meriçliler: Hiç estetik yaptırmadım