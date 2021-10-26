Son dakika! Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Size bir hikaye anlatacağım. Yıl 1947, yer Mersin'in bir Yörük köyü. Muhtarlar seçime girerler. Hükümetin desteklediği muhtar seçimi kaybedince jandarmalarla gelir. Türk tarihinin en büyük sandık mücadelelerinden biridir. Kadınlar direnir. Bazıları tutuklanır. 8 ay sonra mahkeme görülür. Hakim sorar siz kimsiniz de böyle bir şey yapıyorsunuz. Halime Hanım der ki, "Biz bu muhtardan çok çektik. Biz bu muhtarı yenmek için kendi aramızda örgütlendik ve karşısına bu adayı çıkardık. Biz 8 aydır cezaevindeyiz ve davamızın arkasındayız.' Türkiye'de tiyatronun ilk oynandığı köylerden bir tanesidir. Dünyanın her noktasına insan gönderen Mersin'i kucaklayan yiğit bir köydür. Bir muhtarlık seçiminde ortaya koydukları "Sandık namustur" sözünü bugüne taşıdıkları için hepsine şükranlarımı sunuyorum.

İyi şeyler için kullandığımız bir cümle vardır; Allah sayılarını artırsın deriz. Aynı duayı kadın muhtarlarımız içinde yaptığımızı belirtmek isterim.

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Kadın kaymakam alacağız. 15 Temmuz'a kadar kadın kaymakam sayısı 35'ti, şimdi 85. Yakında alacaklarımızla birlikte inşallah 100'ü aşacağız. Bu mülki idare hayatında bir devrimdir. Her birini yapana kadar canım çıkmaktadır. Mülki idareler bir yönetici okuludur. Devletin tüm kademelerine yönetici sevk eder. Her ile bir vali yardımcısı kadın olmasını çok isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da isteği o yönde.

117 kadın muhtarımız vardı, bugün ise kadın muhtar sayımız 1123'tür.

Buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Kadınlar mutlaka muhtar adayı olsunlar.

"İNŞALLAH CUMHURBAŞKANIMIZ KIZMAZ"

Size bir hikayemi anlatayım mı, İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz. 2010 yılı seçimleri... Bir büyükşehir belediye başkanı adayımız listede kadınlara çok az yer vermiş. Nereden bilsin Cumhurbaşkanımızın kulağına gideceğini. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda şu ilin listesini verir misiniz dedi. Listeden 5 erkeğin adını çıkarıp kadın ekleyin dedi. Bu listeyi kim yazdı dedi. Ben hakkımı kadınlardan yana kullanıyorum dedi. Oluşturmak istediğimiz farklı bir iklim var. Sosyal alanda kadınların daha çok söz sahibi olmasının önünü açmak istiyoruz.

Kadın muhtarlarımızın talepleri var, bu taleplerin hepsini biz temellendirdik. Meclis'e ilettik.

AYRINTILAR GELİYOR...