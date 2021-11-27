Son dakika! Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kemal Kılıçdaroğlu’na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür.

Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir.

Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TROLLERİ BU AÇIKLAMAYA DA SALDIRACAK"

Mersin'de; Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde önceden belirlenen ve izin verilen alan Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanıdır. 2014 yılından bugüne siyasi partilerin mitingleri de bu alanda yapılmıştır. Bu alanda yapılan siyasi parti mitingleri şu şekildedir:

Mersin Cumhuriyet Meydanı. 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir. Tüm bunlar bilinmesine rağmen; önce mitinge "izin verilmedi", sonra "Cumhuriyet Meydanı kasten verilmedi." gibi acizliğe ve yalana başvurulması, buradan siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz. Tüm siyasi partilerin ve CHP'nin de daha önce yaptığı gibi Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında miting yapılmasına yönelik ilgili başvuruya izin verilmiştir.

Biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracaklardır. Ancak biz, milletimize doğruları söylemeye devam edeceğiz.

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