Son dakika! Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bir canavarın son 36 günü... Cezaevi kayıtları ortaya çıktı Epstein öldürüldü mü, intihar mı ettiBir canavarın son 36 günü... Cezaevi kayıtları ortaya çıktı! Epstein öldürüldü mü, intihar mı etti?#Jeffrey Epstein
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
Üzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayıÜzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayı#Müslüme
Türkmenistanda tarihi gün İmzalar atıldı... Erdoğandan flaş mesajlarTürkmenistan'da tarihi gün! İmzalar atıldı... Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki Kılıçdaroğlunun trolleri bu açıklamaya da saldıracakBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracak'#İçişleri Bakanı
Bu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşimBu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşim#Trafik Kazası
Bakan Yanık’tan Başak Cengiz cinayetiyle ilgili açıklamaBakan Yanık’tan Başak Cengiz cinayetiyle ilgili açıklama#Başak Cengiz
Beşiktaşın 11i belli oldu Sürpriz...Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Sürpriz...#Süper Lig
Ortalığı karıştıran Çin iddiası... DSÖye yeni varyant tepkisiOrtalığı karıştıran 'Çin' iddiası... DSÖ'ye 'yeni varyant' tepkisi#DSÖ
Kahroldular 13 yaşındaki Timurdan haber yokKahroldular! 13 yaşındaki Timur'dan haber yok#Timur Nuri
Bir ülkede daha görüldü, kabus büyüyor Önceden koronavirüs atlatanlar dikkatBir ülkede daha görüldü, kabus büyüyor! Önceden koronavirüs atlatanlar dikkat#Omicron
Dünya Meryemi konuşuyor Tüm gazeteler onu yazdı, işte son mesajı...Dünya Meryem'i konuşuyor! Tüm gazeteler onu yazdı, işte son mesajı...#Manş Denizi
En dayanıklısı Özlem Tekin çıktıEn dayanıklısı Özlem Tekin çıktı!#Doğa İle İç İçe Yaşayan Ünlüler
Kura sonrası Portekizden dikkat çeken analiz Stefan Kuntz detayı: Şenol Güneş gidince...Kura sonrası Portekiz'den dikkat çeken analiz! Stefan Kuntz detayı: 'Şenol Güneş gidince...'#Türkiye-Portekiz
Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi İpek Tatlıtuğun yeni işiKıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi İpek Tatlıtuğ'un yeni işi#Ünlüler Ve Kardeşleri
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika! Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Kemal Kılıçdaroğlu
Son dakika Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu’na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür. Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kemal Kılıçdaroğlu’na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür.

Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir.

Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TROLLERİ BU AÇIKLAMAYA DA SALDIRACAK"

Mersin'de; Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde önceden belirlenen ve izin verilen alan Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanıdır. 2014 yılından bugüne siyasi partilerin mitingleri de bu alanda yapılmıştır. Bu alanda yapılan siyasi parti mitingleri şu şekildedir:

Mersin Cumhuriyet Meydanı. 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir. Tüm bunlar bilinmesine rağmen; önce mitinge "izin verilmedi", sonra "Cumhuriyet Meydanı kasten verilmedi." gibi acizliğe ve yalana başvurulması, buradan siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz. Tüm siyasi partilerin ve CHP'nin de daha önce yaptığı gibi Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında miting yapılmasına yönelik ilgili başvuruya izin verilmiştir.

Biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracaklardır. Ancak biz, milletimize doğruları söylemeye devam edeceğiz.

Haberin Devamı

 

Son dakika Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür

 

Gözden Kaçmasın

Otobanda katliam gibi kaza: 4 can gitti Selçuk Bayraktardan veda sözleri...Otobanda katliam gibi kaza: 4 can gitti! Selçuk Bayraktar'dan veda sözleri...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Kemal Kılıçdaroğlu

BAKMADAN GEÇME!

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen