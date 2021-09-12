Son dakika: Bakan Soylu'dan Kastamonu, Bartın, Sinop'taki sel felaketi ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'nun Batı Karadeniz'deki sel felaketindeki son durum hakkında yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:



82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan, denizden arama devam ediyor.



Selin etkilediği Kastamonu, Bartın, Sinop’ta toplam 720 milyon nakdi karşılığı olan harcama gerçekleşti.

BAKAN SOYLU, SEL BÖLGESİ BOZKURT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Soylu, şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde, kullanılamaz hale gelen dükkanlarda sürdürülen çalışmaları inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, esnafın taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, temizlik çalışmalarında görev alan jandarma personeliyle de bir süre görüştü. Özverili çalışmaları dolayısıyla jandarmaya teşekkür eden Soylu, askerlerle bir süre sohbet etti.

AFET Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Soylu, koordinasyon toplantısına katıldı.

Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve yetkililer eşlik etti.

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