MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Bakan Soylu'dan Kastamonu, Bartın, Sinop'taki sel felaketi ile ilgili açıklama
GeriGündem Son dakika: Bakan Soylu'dan Kastamonu, Bartın, Sinop'taki sel felaketi ile ilgili açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 12.09.2021 - 17:17 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Soylu'dan Kastamonu, Bartın, Sinop'taki sel felaketi ile ilgili açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Bakan Soylu'dan Kastamonu, Bartın, Sinop'taki sel felaketi ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Batı Karadeniz'deki sel felaketi ile ilgili olarak, '82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan, denizden arama devam ediyor.' açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu'nun Batı Karadeniz'deki sel felaketindeki son durum hakkında yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan, denizden arama devam ediyor.

Selin etkilediği Kastamonu, Bartın, Sinop’ta toplam 720 milyon nakdi karşılığı olan harcama gerçekleşti.

Bozkurttaki sel felaketinde çok acı detaylar Beni kurtarın
Bozkurt'taki sel felaketinde çok acı detaylar! 'Beni kurtarın'

BAKAN SOYLU, SEL BÖLGESİ BOZKURT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Soylu, şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde, kullanılamaz hale gelen dükkanlarda sürdürülen çalışmaları inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, esnafın taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, temizlik çalışmalarında görev alan jandarma personeliyle de bir süre görüştü. Özverili çalışmaları dolayısıyla jandarmaya teşekkür eden Soylu, askerlerle bir süre sohbet etti.

AFET Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Soylu, koordinasyon toplantısına katıldı.

Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve yetkililer eşlik etti.

Bozkurtta selin geliş anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı
Bozkurt'ta selin geliş anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi