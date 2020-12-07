Son dakika… Bakan Soylu’dan çok sert tepki: 'Yalan ağzına yuva yapmış!’

Bakan Soylu sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:



'Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının, malum durumunu örtbas etmek için atıyor... Tutuştular! Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor!

'Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının, malum durumunu örtbas etmek için atıyor...



Tutuştular!

Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor pic.twitter.com/RtreOpPu2g — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) December 7, 2020