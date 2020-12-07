MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika… Bakan Soylu’dan çok sert tepki: 'Yalan ağzına yuva yapmış!’
GeriGündem Son dakika… Bakan Soylu’dan çok sert tepki: 'Yalan ağzına yuva yapmış!’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 07.12.2020 - 13:30 | Son Güncelleme:

Son dakika… Bakan Soylu’dan çok sert tepki: 'Yalan ağzına yuva yapmış!’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika… Bakan Soylu’dan çok sert tepki: 'Yalan ağzına yuva yapmış!’
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Batman’daki olayla ilgili HDP’nin iddialarına çok sert tepki verdi.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

 'Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının, malum durumunu örtbas etmek için atıyor... Tutuştular! Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle