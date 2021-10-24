Son dakika... Bakan Soylu, 'Talimatlarınız elimizde' diyerek duyurdu

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Bakan Soylu, dün gece Twitter'dan "Hakkari Yüksekova’ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi:

Çukurca sınırından sızan 2 terörist; J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi" sözleriyle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti: "Laftan anlamıyorlar. Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor."

Bakan Soylu, bu sabah yaptığı paylaşımda da öldürülen teröristlerle birlikte ele geçirilen mühimmatların listesini duyurdu. Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Çukurca’ya sızan ve ölü ele geçirilen teröristlerdeki mühimmatlar:

2 M-16 piyade tüfeği, 4 el bombası, 9 M-16 şarjörü, 1 patlayıcı ateşleme düzeneği... Ayrıca talimatlarınız elimizde...

112'yi ararsanız, getiririz veya Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız."