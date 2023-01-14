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Son dakika... Bakan Soylu 'Söz veriyorum' diyerek duyurdu: Bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak

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#Bakan Soylu#Terörle Mücadele#Terörist
Son dakika... Bakan Soylu Söz veriyorum diyerek duyurdu: Bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 14:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Tendürek, Cudi ve Amanoslar'ın tertemiz olduğunu belirterek, "Huzurunuzda söz veriyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Menteşe Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı yanında düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada "Bugün Tendürek, Cudi, Amanoslar tertemiz Allah'ın izniyle. Huzurunuzda söz veriyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Çıldırmasınlar mı? Bir taraftan Karadeniz'de gaz çıkıyor. Bir taraftan Gabar'da petrol çıkıyor. Doğu Karadeniz'de burnumuzu bile sokmamızı istemedikleri yerde Türkiye enerji, gaz arıyor. Kendi arabamız Togg'u yaptık. Çıldırmasınlar mı? Erdoğan Türkiye'nin sorunlarını tek tek ortadan kaldırdı" dedi.

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Bakan Soylu, "Bizi yolumuzdan çeviremeyecekler. 2023’te şu sandıkları patlatın. Cumhur İttifakı ile sandıkları patlatın. Seçim akşamı Tayyip Erdoğan’a çelme takmaya çalışanlar dünyanın tüm liderleri ‘Zaferiniz kutlu olsun’ diye arayacaklar. İhracatımız tarihin en büyük rekorunu kırdı. Dünya krizde iken turist sayısı 51 milyonu geliri 46 milyon doları aştı. Bu ülkenin sorunlarını 6’lı masadan, masanın altından birbirlerini tekmeleyenler değil, Erdoğan çözer" dedi.

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#Bakan Soylu#Terörle Mücadele#Terörist

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