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Haber Giriş: 03.03.2020 - 09:35,Son Güncelleme:/

Son dakika… Bakan Soylu Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı: Saat 09.15 itibarıyla…

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Son dakika… Bakan Soylu Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı: Saat 09.15 itibarıyla…
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye’nin kararının ardından Yunanistan’a geçen göçmen sayısını açıkladı. Soylu açıklamasında ‘Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 130.469’ dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi.

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