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GeriGündem Son dakika: Bakan Soylu 'Öyle güzel şeyler oluyor ki' diye paylaştı! 27 yıl sonra teslim oldu
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AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 22:03 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Soylu 'Öyle güzel şeyler oluyor ki' diye paylaştı! 27 yıl sonra teslim oldu

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Son dakika: Bakan Soylu 'Öyle güzel şeyler oluyor ki' diye paylaştı! 27 yıl sonra teslim oldu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 yıllık terör örgütü mensubunun Şanlıurfa'da teslim olduğunu bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından, "Hakkari'deyiz. Öyle güzel şeyler oluyor ki, 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da, dağdan inip teslim oldu. Allah'ım bu millete o günü göster." paylaşımında bulundu.

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