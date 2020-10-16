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Son dakika: Bakan Soylu 'Öyle güzel şeyler oluyor ki' diye paylaştı! 27 yıl sonra teslim oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 yıllık terör örgütü mensubunun Şanlıurfa'da teslim olduğunu bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından, "Hakkari'deyiz. Öyle güzel şeyler oluyor ki, 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da, dağdan inip teslim oldu. Allah'ım bu millete o günü göster." paylaşımında bulundu.
Hakkari'deyiz— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 16, 2020
Öyle güzel şeyler oluyor ki, 27 yıllık terör örgütü mensubu
Şanlıurfa'da, dağdan inip teslim oldu...
Allah'ım
Bu Millete o günü göster 🤲
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