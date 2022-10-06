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Son dakika... Bakan Soylu: Korsan taksicilik yapanlarla ilgili yönetmelikte son aşamaya geldik

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#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Taksi
Son dakika... Bakan Soylu: Korsan taksicilik yapanlarla ilgili yönetmelikte son aşamaya geldik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 15:52

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul taksicilerine Allah nasip edecek, kısa bir süre içerisinde İstanbul’un en memnun esnaflarından birisi haline gelecek. Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda Karayolları Yönetmeliği'nde son aşamaya geldik, tamamlıyoruz” dedi. 

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da Taksiciler Esnaf Odası’nı ziyaret etti. Burada taksici esnafının sorunlarını dinleyen Soylu, korsan taksicilere ceza için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Çalışmayı “İstanbul taksicilerine Allah nasip edecek" diyerek duyuran Bakan Soylu, taksicilerin kısa süre içinde İstanbul’un en memnun esnaflarından birisi haline geleceğini belirtti.

Korsan taksiciler için yapılan çalışmayla ilgili Bakan Soylu, "Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda Karayolları Yönetmeliği'nde son aşamaya geldik, tamamlıyoruz” bilgisini paylaştı.

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#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Taksi

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