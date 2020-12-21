Son dakika: Bakan Soylu: İnsanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor. Hesabı sorulmayacak mı?

AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'a seslenen Bakan Soylu, "Sayın Ylva Johansson, Yunanistan’ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor. Frontex’in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan’dan sorulmayacak mı?" ifadelerini kullandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

19 Aralık 2020 tarihinde saat 07.10’da İzmir ili Foça ilçesi Aslan burnu açıklarında 3 adet can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiştir.

Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde toplam 31 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. Kurtarılan göçmenler tarafından Yunanistan unsurlarınca darp edildikleri, değerli eşyalarının alındığı ve Türk karasularına geri bırakılmak üzere can sallarına bindirildikleri esnada patlayan bir can salından 5 kişinin denize düştüğü, düşen 5 kişiden 2’sinin canlı olarak denizden alındığı, 3’ünün hayatını kaybettiği, hayatını kaybeden 3 düzensiz göçmenin ayrı bir bota bindirilerek götürüldüğü ifade edilmiştir.

Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır.