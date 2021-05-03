Son dakika... Bakan Soylu 'Hafta başı haberlerimiz var' mesajıyla duyurdu! Teröristlere darbe üstüne darbe

İçişleri Bakanlığı, 29 Nisan'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin 'kırmızı', birinin 'turuncu', birinin de 'gri' kategoride arandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonu kapsamında; 29 Nisan'da Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK’lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Bu teröristlerden birinin, örgütün sözde Orta Saha Karargâhında kadın sorumlusu olarak faaliyet gösteren Suna Taş olduğu, 2011 yılında Diyarbakır'dan terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesi’nde 10 milyon TL'ye kadar ödülle 'Kırmızı' kategoride arandığı belirtildi.

Teröristlerden birinin ise Amed eyaleti, Lice bölgesi kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten Latife Hanibi olduğu, Terörden Arananlar Listesinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'Turuncu' kategoride arandığı, bir diğerinin ise sözde Amed eyaleti, Lice bölgesinde faaliyet yürüten Dilan Silinsin olduğu, Terör Arananlar Listesinde 600 bin TL’ye kadar ödülle 'Gri' kategoride arandığı bildirildi.

Söz konusu teröristlerin Diyarbakır bölgesindeki terör olaylarının bizzat planlayıcısı olduğu kaydedildi.

Bakan Soylu'nun paylaşımı ise şu şekilde:

Hafta başı haberlerimiz var⬇️

Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6️ teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin;

1'i Kırmızı-Sözde Orta Saha 3'lü Yürütmede

1'i Turuncu

1'i Gri

1'i Sözde Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu oldukları tespit edildi...

Hafta başı haberlerimiz var⬇️



Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6️⃣ teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin;



➡️1'i Kırmızı-Sözde Orta Saha 3'lü Yürütmede

➡️1'i Turuncu

➡️1'i Gri

➡️1'i Sözde Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu oldukları tespit edildi... https://t.co/oF6gMd3AfM — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 3, 2021

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre etkisiz hale getirilen 7 teröristin yanında birçok mühimmat bulundu. Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında etkisiz hâle getirilen 7 PKK’lı teröristin yanında bulunan silah ve mühimmat şöyle:

- 1’i uzaktan kumandalı olmak üzere 2 adet 14,7 mm doçka uçaksavar silahı

- 2 adet Zagros keskin nişancı silahı

- 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek

- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği

- 1 adet RPG-7 roketatar

- 2 adet M-16 piyade tüfeği

- 5 adet AK-47 piyade tüfeği

- 1 adet tamburalı 6’lı bombaatar

- Tablet ve uçaksavar silahlarını uzaktan komuta ettiği değerlendirilen sistem

- Taarruz tipi el bombaları,

- Çok sayıda mühimmat ve doküman.

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