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Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Yeşil ve gri, kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi

#Süleyman Soylu#Amanos Dağları#Terörist
Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Yeşil ve gri, kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Özel Harekat'ın Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olan iki teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı, Bakan Soylu'nun açıkladığı haberin detaylarını paylaştı. Bakanlık, 'Yeşil' kategoride aranan teröristin İranlı Agit- Kotol adlı Hakim Bedri olduğunu, 'Gri' kategorideki teröristin de Armanç Nesimi kod adlı Beraat Boztemir olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'dan Adıyaman'a terörist temizliğinin tamamlandığını duyurarak şu paylaşımı yaptı:

Başkomutanım, tekmil veriyorum: Amanoslar temiz! Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladı. Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak...

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bakan Soylu'nun paylaşımın ardından İçişleri Bakanlığı operasyonla ilgili ayrıntıları paylaştı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği belli oldu, biri yeşil, biri gri kategoride. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Amanos Sahada üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 2 milyon TL’ye kadar ödülle 'Yeşil' kategoride aranan, İranlı Agit- Kotol kod adlı Hakim Bedri adındaki terörist olduğu belirlendi. Diğer teröristin ise Sözde Amanos Sahada faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL’ye kadar ödülle 'Gri' kategoride aranan, Armanç Nesimi kod adlı Beraat Boztemir adındaki terörist olduğu tespit edildi

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Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Yeşil kategoride aranan Agit-Kotol kod adlı Hakim Bedri adlı teröristin 30 Temmuz 2011 tarihinde, Kahramanmaraş/Ekinözü ilçesi Gaziler köyünde Uzm. J. III. Kad. Çvş. Abdülmecit Yıldırım’ın şehit edilmesi 1 astsubay ve 1 Uzman Jandarma Çavuşun yaralanması olayının faili olduğu tespit edildi. Teröristlerin sözde Amanos saha olarak adlandırılan Hatay-Gaziantep-Osmaniye ve Kilis illeri bölgesinde, 2013-2021 yılları arasında erzak temin etmek amacıyla çok sayıda vatandaşımızı alıkoyma, yağma ve kundaklama olaylarına karıştığı tespit edildi.

 

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#Süleyman Soylu#Amanos Dağları#Terörist

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