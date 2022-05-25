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Son dakika! Bakan Soylu duyurdu: Türkiye'de rekor! Uyuşturucuya geçit yok

#Süleyman Soylu#Uyuşturucu#Kristal
Son dakika Bakan Soylu duyurdu: Türkiyede rekor Uyuşturucuya geçit yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu operasyonunda 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvının ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Soylu, uzun süreli takip sonucu gerçekleşen operasyonun Türkiye'de tek seferde rekor olduğunu belirtti.

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Bakan Soylu, tarihi operasyonu şu sözlerle duyurdu:

Uyuşturucuda yine büyük operasyon; Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de tek seferde rekor; 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi. İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi, Tebrikler İstanbul Emniyeti

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#Süleyman Soylu#Uyuşturucu#Kristal

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