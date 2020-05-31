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DHA
Haber Giriş: 31.05.2020 - 17:20,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Defter kapatıldı

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Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Defter kapatıldı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Kazan vadisi sorumlusunun da arasında olduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Soylu, şu ifadelere yer verdi:
''Kahraman jandarma’mız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı!
Çukurca Kazan vadisinde üç terörist etkisiz...
Birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu...
Rahat uyuyun...
J.Asb.Kd.Çvş. Ercan Sanca
J.Uzm.Çvş. Mehmet Sait Barış''

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca (30) ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış (26), 1 Haziran 2019 tarihinde Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşmüştü.

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Defter kapatıldı

 

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