Son dakika... Bakan Soylu duyurdu! 'Özel güç sorumlusu' etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu'nun mesajı:

Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında 5 terörist daha etkisiz!

Bu ülkenin yiğit evlatları, Kahraman Jandarma'mıza helal olsun.

Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında 5️⃣ terörist daha etkisiz!



Bu ülkenin yiğit evlatları, Kahraman Jandarma'mıza helal olsun🇹🇷 👏👏 — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 29, 2021

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SÖZDE 'ÖZEL GÜÇ SORUMLUSU' ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda ise "Eren-2️ Operasyonu'nda, Diyarbakır-Lice kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince İHA/SİHA, Atak Helikopter ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda, sözde 'özel güç sorumlusu'nun da içinde olduğu 5️ terörist, etkisiz hale getirildi" denildi.

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