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Haber Giriş: 29.04.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu! 'Özel güç sorumlusu' etkisiz hale getirildi

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Son dakika... Bakan Soylu duyurdu! 'Özel güç sorumlusu' etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın mesajında ise "Sözde 'özel güç sorumlusu'nun da içinde olduğu 5️ terörist, etkisiz hale getirildi" denildi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun mesajı:

Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında 5 terörist daha etkisiz!

Bu ülkenin yiğit evlatları, Kahraman Jandarma'mıza helal olsun.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SÖZDE 'ÖZEL GÜÇ SORUMLUSU' ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda ise "Eren-2️ Operasyonu'nda, Diyarbakır-Lice kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince İHA/SİHA, Atak Helikopter ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda, sözde 'özel güç sorumlusu'nun da içinde olduğu 5️ terörist, etkisiz hale getirildi" denildi.

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