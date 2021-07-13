Son dakika... Bakan Soylu duyurdu! 'Nüfus'ta yeni işlem: Tek tıkla soyağacı

Twitter hesabından son dakika gelişmesini duyuran Bakan Soylu, ''Nüfus'ta yeni bir işleme, bayramdan sonra inşallah başlıyoruz. Tek tıkla soyağacı... Kütüphanenize yeni hediyemiz...'' ifadelerine yer verdi.

E-DEVLET'TEN SOYAĞACI SORGULAMA HİZMETİ DE YOĞUN İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Bir süre önce E-devlet üzerinden alt üst soyağacı sorgulama sistemi hizmete girmişti. Akrabalık bağlarının nerelere kadar gittiği tek tıkla görüntülenmişti. En fazla 1800'lü yılların başına kadar bilgi veren E-devlet soyağacı sorgulama hizmeti büyük ilgi görmüştü.

YENİ NÜFUS ŞEFLİĞİ

Bu arada Nüfus idarelerinde yeni işlemciler 3 aya kadar hizmete girecek. Bakan Soylu, bu gelişmeyi de ''Sizi, Yeni Nüfus Şefliği ile tanıştırayım. Modern Nüfus İdarelerinde yeni işlemcilerimiz 3 aya hazır inşallah. Nüfus'ta işler, her gün daha da kolaylaşıyor...'' diyerek paylaştı.

Yeni Nüfus Şefliği ile şu işlemler yapılabilecek:

7/24 güvenli alanlarda, personel desteği olmadan T.C. Kimlik Kartı şifre işlemleri,

e-İmza yüklenmesi,

Adres beyanı,

Kimlik Kartı'na sürücü belgesi yükleme,

Randevu işlemleri,

15 yaş altı çocukların T.C. Kimlik Kartı başvuru işlemleri,

Sistemde güncel fotoğrafı bulunanların kendi kimlik kartlarının yenilemesi işlemleri

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