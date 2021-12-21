Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! İstanbul'da peş peşe operasyonlar: Hepsi ele geçirildi

Haberin Devamı

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da 19 ve 20 Aralık'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonları ile ilgili bilgi verdi. Soylu, "19 Aralık'ta Çatalca, Küçükçekmece ve Ümraniye'de yapılan operasyonlarda 151 kilogram esrar, 14 kilogram eroin, 20 Aralık'ta Esenyurt’ta yapılan operasyonda; 223 kilogram eroin ele geçirildi. 15 kişi gözaltında" dedi. Bakan Soylu ayrıca operasyona katılan polisleri de tebrik etti.