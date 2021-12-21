Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! İstanbul'da peş peşe operasyonlar: Hepsi ele geçirildi

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da 19 ve 20 Aralık'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonları ile ilgili bilgi verdi. Soylu, "19 Aralık'ta Çatalca, Küçükçekmece ve Ümraniye'de yapılan operasyonlarda 151 kilogram esrar, 14 kilogram eroin, 20 Aralık'ta Esenyurt’ta yapılan operasyonda; 223 kilogram eroin ele geçirildi. 15 kişi gözaltında" dedi. Bakan Soylu ayrıca operasyona katılan polisleri de tebrik etti.
İstanbul’da;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 21, 2021
▪️19 Aralık'ta Çatalca, Küçükçekmece ve Ümraniye'de yapılan operasyonlarda;
- 151 kilogram ESRAR,
- 14 kg EROİN,
▪️20 Aralık'ta;
Esenyurt’ta yapılan operasyonda;
- 223 kilo kg EROİN
ELE GEÇİRİLDİ.
❗1️⃣5️⃣ kişi gözaltında.
Kahraman Polislerimize tebrikler 👏👏👏