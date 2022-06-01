Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Gri kategorideki PKK'lı teslim oldu

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İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mesajı...

PKK Terör Örgütü sökülüp atılıyor... Bir haftada yurt içinde 2. örgüt mensubu, ikna ile teslim oldu.

Gri Kategorideki örgüt mensubu, dün öğlen saatlerinde ailesinin de çabaları ile terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.