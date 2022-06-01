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Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Gri kategorideki PKK'lı teslim oldu

#PKK#Terör Örgütü#Gri Kategori
Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Gri kategorideki PKKlı teslim oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gri kategorideki PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

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İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mesajı...

PKK Terör Örgütü sökülüp atılıyor... Bir haftada yurt içinde 2. örgüt mensubu, ikna ile teslim oldu.

Gri Kategorideki örgüt mensubu, dün öğlen saatlerinde ailesinin de çabaları ile terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

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#PKK#Terör Örgütü#Gri Kategori

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