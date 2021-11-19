Son dakika! Bakan Soylu duyurdu: Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Milletimizin emin bir şekilde hayatını devam ettirmesini sağlamak için gece gündüz mücadele eden dağlarda, kırsalda terörist peşinde koşan kıymetli güvenlik güçlerimiz, jandarmamız bu sabah itibarıyla Eren-6 Operasyonu'na 1060 personelle başlamıştır. Tunceli'de Mercan Dağları bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili arkadaşlarımız detayları paylaşacaklardır. Bu operasyonda 6 kadın astsubayımız da görev almaktadır.

Allah güvenlik güçlerimizin ayaklarına taş değdirmesin, Allah muhafaza etsin. Allah başarılarını daim etsin. Dualarımız onlarla birlikte.

Daha önce hiç tecrübe etmediğimiz bir salgını yönettik.

(Afetler) Acil toplanma alanının sorumluluğu jandarmadadır.

Pandemi şartlarına rağmen mutlaka vatandaşlarımıza ulaşacağız dedik. 44 bin 68 muhtarımızla birebir eğitim yaptık.

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Bir devletin duymak istemediği tek söz 'Nerede bu devlet sözüdür'. Eğer biz vatandaşa onların karşılaştığı zorluklarda yanında olduğumuzu hissettiremezsek, hatta hastanede hatta enkazın orada onlar için mücadele edeceğimiz duygusunu vermezsek devlet olma gereğini yerine getiremiyoruz demektir.

Türkiye afet yönetiminde çok ciddi bir fiziki yönetim kullanmaktadır. Bir yanda AFAD'ın imkanları var, diğer yandan jandarmanın, sahil güvenliğin imkanlarından yararlanıyoruz.

Şu ana eğitimini tamamlayan arkadaşlarımızın selde ve yangındaki faydalarına bizzat şahit oldum. Giresun'dan Rize'ye kadar... Yangın afetlerinden Kastamonu, Bartın'a kadar takdir edebileceğimiz bir mücadele ortaya koydular.

Her karşı karşıya kaldığımız bir afet sonrası, bir takip sistemi vardır. Kendi listemizi hazırlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da değerlendirmelerimizi de yaptık, yapıyoruz. Diğer önemli altyapılarla entegre ederek daha yüksek bir verimlilik sergiliyoruz. Bunları gelişigüzel kararlarla yapmıyoruz. Afet öncesi risk, afet sırası, afet sonrasında yapılacaklar...

İstanbul'un risk planı yıl sonuna kadar hazır olacak.

Türkiye afet bölgesidir, unuttuğumuz andan itibaren afet kendini hatırlatır ve maliyeti yüksek olur. Kurgulanan sistemi çalıştırmak size bağlıdır. Sizlerden beklentilerimiz var, mesela hasar tespit raporunun başkanlığımıza verilmesi. Mümkün olan en kısa sürede tüm işlerin tamamlanması. Vatandaşı yormayacağız, vatandaş bizim peşimizden koşmayacak, biz koşacağız.

İstanbul'un deprem farkındalığı bazı insanlarda 1 yıl, bazı insanlarda 5 yıl, bazı insanlarda onlarca yıl geçmesine rağmen travmatik bir durumdur.

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Tüm süreçleri takip etmek bizim sorumluluğumuzdur, vatandaşın değil. Vatandaş bana eksiklik söylediğinde yerin dibine giriyorum. Afet bölgesinde herkes o travmadan çıkana kadar bize yorulmak yoktur. -Mış gibi yapmak değil.

AFAD eğitimlerinin duyurusunun yapılması bizim için çok önemlidir. Afet anında müdahale anında da iletişim sağlam olmalıdır. İldeki her durumun merkeze bildirilmesi gerekir.

Yerel bir takım anlayışlarda geliştirmeliyiz. Meteorolojik uyarıları dikkate almalıyız. İletişime geçelim, çok önemli bir bilgi satır arasında kalabilir. Birebir iletişimi ihmal etmeyelim.

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Değerli arkadaşlar özetle, bir önümüzde afet riski var, iki çok ciddi bir afet hazırlığı var. Türkiye afet yönetiminde iyi bir noktadır.

Bu sabah İtalya'dan geldik. KADES uygulamamıza ödül verileceği için oradaydık.

"AFAD ACİL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİN"

Bu bir haftada aldığınız eğitimlerin siz de farkındalık oluşturacağına inanıyorum.

Aziz milletimize bir çağrı yapmak istiyorum. KADES'te iki yüz kırk bine yakın ihbar geldi. 138 bininde müdahale edildi.

Deprem olduğunda sel olduğunda, yakınlarınıza hemen ulaşmak mı istiyorsunuz AFAD acil mobil uygulamasını hemen indirin.

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Allah korusun enkaz altında kaldığınızda, lokasyonunuzun hemen bulunmasını mı istiyorsunuz, hemen AFAD acil mobil uygulamasını indirin.

Yakınlarınıza hemen ulaşmak mı istiyorsunuz, hemen AFAD acil mobil uygulamasını indirin.

Deprem öncesinde sorduğunuz bir soruya cevap mı arıyorsunuz, hemen AFAD acil mobil uygulamasını indirin.

Deprem esnasında size devlet tarafından uyarıcı mesajlar iletilmesini mi istiyorsunuz, hemen AFAD acil mobil uygulamasını indirin.

Zor zamanlar bilgiyle, dayanışmayla ve birlikte aşılır. Bir can önemlidir. Vatandaşlarımıza çağrımız AFAD acil mobil uygulamasını indirmeleridir.

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Türk milli idare sistemi pek çok zorluğun üstesinden gelmemizi sağlamıştır.

Her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu afet eğitimine katıldığınız için şükranlarımı sunuyorum.