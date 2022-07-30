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Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Cemevi saldırganı yakalandı

#Süleyman Soylu#Cemevi#Saldırı
Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Cemevi saldırganı yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çankaya'da bir, Mamak'ta iki cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir'e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır." Açıklaması yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, cemevlerine saldıran A.O.K.’nın Eskişehir’e giderken yakalandığını belirterek, "Çankaya’da bir, Mamak’ta iki cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir’e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.

BAKAN BOZDAĞ: SALDIRGANI KINIYORUM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırganı kınarken şu mesajı paylaştı:

Ankara'da cemevlerine yapılan saldırıyı ve provokatör saldırganı kınıyorum. Alevi kardeşlerimizin cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır.  Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır.

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#Süleyman Soylu#Cemevi#Saldırı

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