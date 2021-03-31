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Haber Giriş: 31.03.2021 - 07:36 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı

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Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlının yakalandığını duyurdu.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı. Türk polisine koskoca bir alkış." ifadelerini kullandı.

Zanlıyı yakalayan ekibin, iki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu yaptıkları tespitin takdire değer olduğunu vurgulayan Soylu, "Türk polisi yakalar." değerlendirmesinde bulundu.

Tekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan Nizamettin Demirören İlköğretim Okulunun bahçesindeki Atatürk heykelinin kaidesine uygunsuz yazılar yazılmasına ilişkin olayın fail ya da faillerinin tespitine yönelik araştırma başlatıldığını bildirmişti.

Tekirdağ da Atatürk heykeline çirkin saldırıda bulunan şüpheli görüntüden tespit edildi
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İLKOKULUN BAHÇESİNDEKİ ATATÜRK HEYKELİNE HAKARET İÇERİKLİ YAZILAR YAZILMIŞTI

Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde depremde hasar görüp boşaltılan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline hakaret içerikli yazılar yazılmış, durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine okula jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Tekirdağda Atatürk heykeline çirkin saldırı Çevredekiler durumu fark etti
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Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı

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