Son dakika... Bakan Soylu duyurdu! Ağustos ayından itibaren e-Devlet'ten başvurulabilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından e-Devlet hizmetlerine ilişkin 2020 ve 2021 yılına ait verileri paylaştı.

Buna göre, vatandaşlık başvurularının elektronik ortama aktarılmasıyla birlikte e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmet sayısı 38 oldu.

e-Devlet üzerinden 2021 yılının ilk yarısında 43 milyon 103 bin 554, 2020'de ise 71 milyon 894 bin 662 işlem gerçekleştirildi.

En çok sorgulama, 13 milyon 15 bin 911 ile alt-üst soy bilgisi olurken, bunu 11 milyon 410 bin 506 ile barkodlu yerleşim yeri, 8 milyon 570 bin 497 ile barkodlu nüfus kayıt örneği, 2 milyon 966 bin 409 ile 3'ü bir yerde sorgulama takip etti.

Bakan Soylu, Nüfus Dijital Arşiv Projesi kapsamında ise 404 milyon sayfalık belgenin dijitalleştirildiğini, 768 bin 46 sayfanın da restore edildiği bilgisini paylaştı.

15 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR KİMLİK BAŞVURUSUNU E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPABİLECEK

Soylu, ağustos ayından itibaren, yasal olarak biyometrik fotoğraf veya parmak izi alınması gerekmeyen, 15 yaş altı çocukların veli veya vasilerinin e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabileceklerini bildirdi.

Altyapı çalışmalarının yapıldığı duyurulan uygulamanın TÜRKSAT ile test çalışmaları devam ediyor.







Twitter hesabından son dakika gelişmesini duyuran Bakan Soylu, ''Nüfus'ta yeni bir işleme, bayramdan sonra inşallah başlıyoruz. Tek tıkla soyağacı... Kütüphanenize yeni hediyemiz...'' ifadelerine yer verdi.

E-DEVLET'TEN SOYAĞACI SORGULAMA HİZMETİ DE YOĞUN İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Bir süre önce E-devlet üzerinden alt üst soyağacı sorgulama sistemi hizmete girmişti. Akrabalık bağlarının nerelere kadar gittiği tek tıkla görüntülenmişti. En fazla 1800'lü yılların başına kadar bilgi veren E-devlet soyağacı sorgulama hizmeti büyük ilgi görmüştü.

YENİ NÜFUS ŞEFLİĞİ

Bu arada Nüfus idarelerinde yeni işlemciler 3 aya kadar hizmete girecek. Bakan Soylu, bu gelişmeyi de ''Sizi, Yeni Nüfus Şefliği ile tanıştırayım. Modern Nüfus İdarelerinde yeni işlemcilerimiz 3 aya hazır inşallah. Nüfus'ta işler, her gün daha da kolaylaşıyor...'' diyerek paylaştı.

Yeni Nüfus Şefliği ile şu işlemler yapılabilecek:

7/24 güvenli alanlarda, personel desteği olmadan T.C. Kimlik Kartı şifre işlemleri,

e-İmza yüklenmesi,

Adres beyanı,

Kimlik Kartı'na sürücü belgesi yükleme,

Randevu işlemleri,

15 yaş altı çocukların T.C. Kimlik Kartı başvuru işlemleri,

Sistemde güncel fotoğrafı bulunanların kendi kimlik kartlarının yenilemesi işlemleri

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