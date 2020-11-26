Son dakika… Bakan Soylu duyurdu: 832 kilometre duvar kurulumu tamamlandı…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarından satır başları:



18 Temmuz 2018’den beri 117 bin olayı aydınlattık, ki bunların 3 bin 579’u terör olayıdır.



Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır.

PKK Hakkari’de 710 Hakkarili, 2 bin 750 asker ve polis şehit olmuştur.2020’de PKK tam 28 sivili şehit etmiştir.

Son iki dönemde 151 Belediye Başkanı terör iltisakı sebebiyle görevden alınmış, bu kişilerden 73ü ilk derece mahkemelerce toplam 694 yıl 998 ay 338 gün hapis cezası aldı.



2020 yılının genel sayısal verilerine bakarsak 76sı büyük, 307’si orta, 99 bin kırsal ve 2 bin 900’ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bini güvenlik operasyonu yapılmış bu operasyonlarda toplam 809 terörist etkisiz hale getirildi.



Bugüne kadar bu hava araçlarıyla toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 389 sadece 2020 yılındaki sayı ise 224’tür.

Örgüte katılım tarihinin en düşük seviyesindedir. 2014’te yıllık 5 bin 558’di, oysa geçen yıl 130’a bu yıl için ise son güncel rakamla 52’ye düşmüştür. Bu yıl içinde 14 yaşında Mardin’den bir kızımız katıldı. Bunun hesabını veremeyiz. Örgütte teslim olma eğilimi de artmaktadır. İkna yoluyla teslim olanların sayısı bu yıl için 215’tir



2016’dan beri örgütten koparılan kişi sayısı 832; tüm ikna ve teslim toplamı ise bin 856’dır. Tarih Diyarbakır ailelerini, PKK’ya öldürücü son darbeyi vuran insanlar olarak anacaktır.



FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar bakanlığımızdan 42 bin kişi ihraç edilmiş 14 bin kişi görevden uzaklaştırılmış, 13 bin kişi görevlerine iade edildi. Tüm Türkiye’deki FETÖ operasyonlarında 292 bin kişi gözaltına alınmış 96 bin kişi de tutuklanmıştır. Halen cezaevlerindeki toplam hükümlü ve tutuklu sayısı 25 bin 655'tir.