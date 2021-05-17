Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-2 ve Eren-13 Operasyonları'nda toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte Bakan Soylu'nun yaptığı paylaşım:
Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5️,
Eren-2 Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2️ olmak üzere toplam 7️ terörist, ETKİSİZ! Kahraman Jandarma'mıza
Eren-13 Operasyonları kapsamında,— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 17, 2021
Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5️⃣,
Eren-2 Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2️⃣ olmak üzere toplam 7️⃣ terörist, ETKİSİZ!
Kahraman @Jandarma'mıza 🤲
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