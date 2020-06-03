Son Güncelleme:
Son dakika... Bakan Soylu operasyonu dakika dakika takip etti! Bitlis'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis kırsalında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
''Bitlis kırsalında, 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin.''
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle