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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Bakan Soylu operasyonu dakika dakika takip etti! Bitlis'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
GeriGündem Son dakika... Bakan Soylu operasyonu dakika dakika takip etti! Bitlis'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Haber Giriş: 03.06.2020 - 10:56,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Soylu operasyonu dakika dakika takip etti! Bitlis'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Son dakika... Bakan Soylu operasyonu dakika dakika takip etti! Bitlis'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis kırsalında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
''Bitlis kırsalında, 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin.''

Son dakika... Bakan Soylu operasyonu dakika dakika takip etti Bitliste 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika... Bakan Soylu operasyonu dakika dakika takip etti Bitliste 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

 

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