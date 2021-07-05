Son dakika... Bakan Soylu, 'Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu' demişti! İddianame kabul edildi, işte istenen cezalar...

İddianamede, Nejat Daş ve Çetin Gönen’in, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ suçundan 360 yıldan 840 yıla kadar hapis cezası ile ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçundan 12 yıla kadar hapsi istendi.

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