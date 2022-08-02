Son dakika... Bakan Soylu: Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ve Mamak ilçelerinde 3 ayrı cemevine yönelik gerçekleştirilen saldırılarla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısının 3'e yükseldiğini duyurmuştu.

"ÖRGÜT BAĞLANTISI VAR, AÇIKLAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, “Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var, yakında açıklayacağız.” dedi.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAKLAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"3 gün önce, eski Türkiye'nin bir alışkanlığı ile karşılaştık. Muharrem ayının 1'nci gününde 3 cemevine yönelik alçakça provokasyonla karşılaşmamıza rağmen; eski Türkiye'den farklı olarak bu planlı provokasyon faili meçhul kalmadı.

Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provokasyon, milletimizin 'birlik duvarına' çarptı. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükumetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendisini ifade edebildiği Türkiye adımlarında; sadece son 2 yılda 1585 Cemevi ziyaret edildi. 8 bin 600 talebin 5 bin 600'ü karşılandı.

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Samimiyet, hasbilik ve birçok adımla desteklenen ülkemizin her tarafında oluşan bu kardeşlik iklimi tam da Muharrem Ayı’nın muhabbetine uygun anlayış; karanlık ellerin menfur ellerini engelleyecektir.

Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlandı. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilmektedir. Birliğimizi hedef alan bu planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Geçmiş olsun dileklerimizle. Allah birliğimizi daim etsin."