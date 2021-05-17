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Haber Giriş: 17.05.2021 - 14:56 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Soylu 'Büyük bir başarıya imza atıldı' mesajıyla duyurdu: Hepsi ele geçirildi

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Son dakika... Bakan Soylu 'Büyük bir başarıya imza atıldı' mesajıyla duyurdu: Hepsi ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Suriye açıklarında uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı" mesajıyla bir gemide 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildiğini duyurdu.

 İşte İçişleri Bakanı Soylu'nun paylaştığı mesaj:

Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı.

Müdahale edilen gemide;

1️.5 TONUN ÜZERİNDE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ! Allah nazardan korusun

Son dakika... Bakan Soylu Büyük bir başarıya imza atıldı mesajıyla duyurdu: Hepsi ele geçirildi

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