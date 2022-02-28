Son dakika... Bakan Soylu böyle duyurdu! Toplam 285 kilogram ele geçirildi

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından ilçeye bağlı Akpınar köyünde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kilogram eroin, 35 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.
Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 28, 2022
✔️2️⃣5️⃣0️⃣ kg Eroin
✔️3️⃣5️⃣ kg Metamfetamin ele geçirildi.
Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam 👊
Tebrikler Hakkari @Jandarma 👏 pic.twitter.com/8E3rZRAOxs