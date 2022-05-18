Son dakika... Bakan Soylu: Bir baron daha içeride... Epeydir peşindeydik

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı çerçevesinde Ankara’da bulunan medya temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada sokakta adı 'met', 'ateş', 'buz', 'Metin amca', 'kristal' gibi isimlerle satılan metamfetamin konusuna geniş yer ayırdı.

"BİZİM ŞU AN EN BÜYÜK TEHLİKELERİMİZDEN BİR TANESİ..."

Bakan Soylu, kullanımı solunumla ilişkili olup akciğer ödemi ve ‘met ağzı’ olarak bilinen, diş eti bozuklukları ve kemiklerde erimeye yol açan metamfetamine ilişkin, “Bizim şu an en büyük tehlikelerimizden bir tanesi metamfetamin tehlikesidir. Biz metamfetamin tehlikesini 2017 ve 2018’de gördük. Bir dönem bonzai ve diğer kimyasal uyuşturucular çok ciddi bir yayılım gösterdi. 2017 yılından itibaren çok ciddi bir saha baskısı ortaya koyduk. Bonzainin oluşturduğu problemlerin tamamını hem yakalamalarla hem engellemelerimizle hem de vatandaşlarımızla ortaya koyduğu iyi diyalogla en az seviyeye indirdik. Türkiye’de ve İran’da metamfetamin yakalanmaları, İran’da 7,5 ton 2020’de, 2021 yılında ise 25 ton yakalanmış. Çok yıkıcı ve yüksek bir artış ivmesine sahip. Gerçek anlamda bir zehir ile karşı karşıyayız. Metamfetamin konusunda kimisi 'buz' diyor, kimisi 'kristal' diyor. Başka türlü tanımlamalar ortaya koyuluyor ama bunun nasıl bir zehirli madde olduğunu anlatmak istiyorum. Bizim ülkemizde metamfetamin yakalaması İran rakamlarına göre az ama Avrupa’ya göre az değil. 500 milyon nüfuslu Avrupa’da 2020 yılında 2,2 ton, bizde ise tam iki katı olan 4,1 ton oldu. Geçen sene de 5,5 ton yakalandı. Sorun şu ki artış hızı fazla. 2015 yılında 54 ilde metamfetamin yakalanması görülmüştür. Türkiye’de 2010 yılından beri var. Metamfetamin, 2021 yılında Türkiye’nin bütün illerine yayıldı. Yani bu maddenin yaygınlığının tüm Türkiye’de olduğunun temel göstergelerinden bir tanesidir” dedi.

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Soylu, metamfetaminin nasıl bir etkisi ve sonucu olduğunu şöyle anlattı:

“Tek başına metamfetamin kullanımlarından kaynaklanan ölümlerde met görülme oranı 2016 yılında yüzde 1,4. Yani 2016 yılındaki doğrudan aşırı doz sebebiyle uyuşturucudan kaynaklı ölümlerde metamfetaminin doğrudan etkilediği ölüm oranı yüzde aşırı dozdan 1,4. 2021 yılında bu yüzde 35,6’ya çıktı. Bu önemli bir tehdidi işaret etmektedir. Çoklu madde kullanımından kaynaklanan ölümlerinde ise yaklaşık burada 2016 yılında 20,76, 2017’de yüzde 12,54 ama 2020 yılında yüzde 34,81. En son metamfetamin yüzde 54,23 2021’de. Yani çoklu ölümlerde yüzde 20’den yüzde 54’e çıkmış. Hem dünyada hem de bizde yükselen bir tehdit söz konusudur. Özetle böyle bir fotoğrafın içerisindeyiz. Burada bağımlılık yapma ihtimalinin çok yüksek olduğu, sokakta 'met', 'ateş', 'buz', 'Metin amca', 'kristal' gibi isimlerle biliniyor. Akciğer ödemi, diş eti bozuklukları ve kemiklerde erimeye yol açıyor. İri göz bebekleri, hızlı nefes alma ve kalp atışı, yüksek vücut ısısı, ciltte yaralar, abartılı davranışlar, hiperaktiflik, kilo kaybı, paranoya, halüsinasyonlar, yoğun uykusuz ve gerçeklikten kopukluk. Aslında uyuşturucunun insana verdiği zararların toplu bir şekilde yayımla şeklinde sahip.”

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“METAMFETAMİNİ YENERSEK TÜRKİYE UYUŞTURUCUYA BAĞLI ÖLÜMLER KONUSUNDA DÜNYADAKİ EN AZ ÖLÜMÜ YAŞAYAN ÜLKE OLACAK”

Metamfetamin ile mücadelede 15 Temmuz’dan sonra aldıkları tedbirlerle ciddi bir düşüşün gözlemlendiğini dile getiren Soylu, “Eğer metamfetaminin oranı yüzde 1,5-2’lerde kalmış olsaydı biz şu anda dünyada uyuşturucu konusunda metamfetamin ile mücadelemizi güçlü bir şekilde yaparsak ve metamfetamini yenersek Türkiye uyuşturucuya bağlı ölümler konusunda dünyadaki en az ölümü yaşayan ülke olacak. Buradaki dert metamfetamini mağlup etmektir” diye konuştu.

Ülkelerde hangi çeşit uyuşturucuların üretildiği bilgisini de veren Soylu, şunları söyledi:

“Afganistan özellikle eroin üretim merkezi, İran hem eroinin geçiş ama daha ziyade metamfetaminin üretim merkezi. Çin’de de sentetik kannabinoid üretiliyor. Hollanda ekstazinin, Belçika ekstazi ve amfetaminin, Almanya ve doğu Avrupa ülkeleri ara kimyasal ve bonzainin, Arnavutluk skankın, Bulgaristan yine skankın, Yunanistan skankın, Güney Amerika kokainin, Polonya amfetaminin ve metamfetaminin, Çekya ise metamfetaminin üretim merkezi. Birçok sentetik uyuşturucular da laboratuvarlarda Avrupa ve Çin’de üretiliyor. Yine özellikle Avrupa cazibesi açısından söyleyeyim; son zamanlarda kafeler gibi Avrupa’da ‘narkoshop’lar oluşmaya başladı. Birtakım bitkisel üretim satan yerlerde özellikle uyuşturucu bağımlılığı yapan ve yüksek oranda bağımlı haline getiren maddelerle birlikte de satılmaya başlandı. Dünya, arz konusunda çok ciddi bir tehdit ile karşı karşıya. Bütün ülkeler ve bizim ülkemiz de karşıya karşıya bu durumla.”

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“BİRİLERİ TARAFINDAN, TÜRKİYE’NİN SANKİ BİR KOKAİN CENNETİNE DÖNÜŞTÜĞÜ ŞEKLİNDE BİR ALGI OLUŞTURULDU”

Avrupa Birliği perakende kokain pazar değerinin en az 10 milyar 500 milyon avro olduğunun tahmin edildiğini kaydeden Soylu, “Bu miktar yasadışı uyuşturucu pazarının yaklaşık üçte biridir. Türkiye’de, Ticaret Bakanlığı'nın verileri de dahil edildiğinde yani gümrük verileri de dahil edildiğinde tüm kokain yakalamalarında olduğu gibi Türkiye’de de kendi ölçeğinde dünya kadar olmasa da bir artış var. 2016’da 845 kilodan 2021’de 2 bin 841 kiloya ulaşmıştır. Bir türlü ortada olmayan bir kokain senaryosu üzerinden birileri tarafından Türkiye’nin sanki bir kokain cennetine dönüştüğü şeklinde bir algı oluşturuldu” diye konuştu.

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“ETRAFIMIZDAKİ COĞRAFYA YENİ BİR UYUŞTURUCU TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYADIR”

Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadeleden önce uyuşturucu kullanan gençlerin meydanlarda ‘zombi’ gibi yürüdüklerini belirterek, “Ceset halinde yığılmış bir şekilde belirli bir zaman diliminden sonra ölüyorlardı. Şu anda ne okul çevrelerinde, ne meydanlarda, ne de başka bir noktada böyle bir görüntü ile karşı karşıya değiliz. Bu Türkiye’nin ortaya koyduğu başarının bir sonucudur. Avrupa uyuşturucu pazarları metamfetamin raporuna göre Avrupa’da ele geçirilen metamfetamin miktarı 2010 ile 2020 arasında yüzde 477 oranında artmıştır. Yani etrafımızdaki coğrafya yeni bir tehdit ile karşı karşıyadır” dedi.

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2019 yılı verilerine göre hazırlanan Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre dünyada yakalanan eroinin yüzde 21’inin Türkiye’de ele geçirildiğini aktaran Soylu, “Avrupa’da yakalananın yüzde 62’si ise Türkiye tarafından ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelede 2016 yılından 2020 yılına kadar tekrar eden operasyon sayımız 81 binden 215 bine, gözaltı sayımız ise 114 bin 194 bine çıktı” dedi.

“AFGANİSTAN’DA EROİNİ AMERİKA ARTIRDI”

Eroinin dünya genelinde neden arttığı konusunu ele alan Soylu, şunları söyledi:

“Cevap çok basit. Afganistan’dan dolayı arttı. Afganistan’da eroini kim artırdı? Amerika artırdı. Bu kadar açık ve net. Afganistan’da eroini Amerika artırdı. Biz Afganistan’ın yeni rejimini (Taliban) de takip ediyoruz. İlk geldiği iki üç ay içerisinde bir değerlendirme yaptık. Ancak son olarak Taliban’ın yaptığı değerlendirmede afyon tarlalarının ekimleri konusunda ciddi bir mücadele ortaya koyacağını değerlendirdik.”

Doğrudan madde bağlantılı ölümlerin 2017 yılında 941 olduğu bilgisini veren Soylu, “Ben bu 941 sayısını görünce Cumhurbaşkanımızın yanına gittim. ‘Evet, bu büyük bir tehlike. Çünkü trend ciddi bir şekilde yükselmiş. Bonzainin ve kimyasal sentetiklerin çok ciddi bir etkisi olmuş. Alarm haline geç ve ne yapılması gerekiyorsa yapacaksın’ diye bir talimat verdi. Bir politika belirledik ve biz bu politika doğrultusunda bugüne kadar geldik arz ile mücadelede. 941 kişi 2017’de, 657 kişi 2018’de. En nihayetinde bizim Türkiye ortalaması milyonda 5,1 kişiye kadar düştü. Bunu daha az seviyeye düşürmek, alanlar ile yapacağımız mücadelenin bir karşılığıdır” dedi.

“KILIÇDAROĞLU, TÜRKİYE’NİN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELESİNİ ETKİSİZLEŞTİRMEYE ÇALIŞAN BİR ANLAYIŞ ORTAYA KOYMAKTADIR”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Uyuşturucu satıcılarını topluyorsunuz ancak bunların baronlarına bir şey yapmıyorsunuz” sözlerine ilişkin de Bakan Soylu, “Tamamen temelsiz, sadece suçlamaya yönelik, bilgiden yoksun bir anlayış ve hatta uyuşturucu ile mücadele yapan birimlerimizi töhmet altında bırakan, Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelesini etkisizleştirmeye çalışan bir anlayış ortaya koymaktadır. Bu bilgi ile olsa elbette değerlendirilebilir. Ama bu bilgi ile değil. 2016 ile 2020 arasında 945 suç organizasyon çetesi çökertildi. 9 bin 633 sadece bu suç organizasyonu çetelerine yönelik şüpheli yakalandı. Bu nasıl oldu? 2016 yılında 15 Temmuz’dan sonra FETÖ ile ilgili Türkiye tedbir almaya başlayınca Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Bu FETÖ’nün yerini muhakkak bir şey doldurmaya çalışacaktır. Bizim bunu engelleyebilmek için TCK’daki ilgili maddeleri değiştirmemiz gerekir” dedi.

"EPEYDİR PEŞİNDEYDİK"

Uyuşturucu baronlarına ilişkin konuşma yaptığı esnada bir baronun daha yakalandığını bildiren Soylu, “İçeride gözaltında şu an. Epeydir peşindeydik. Urfi Çetinkaya’nın kardeşi (Aydın Çetinkaya) şu anda gözaltında. Mesela bu da proje operasyondu” diye konuştu.

Uyuşturucu kullanan kişinin toplumdan dışlanmaması gerektiğini vurgulayan Soylu, “Onun rehabilitesi dahil olacak. Mantığımız bu. Kaymakamlara, valilere, emniyete verdiğimiz bütün bilgilendirmede biz bunu hastalık olarak tanımladık. Bu bir hastalık. Kanser gibi bir hastalık. Ömür boyu tedavisi olması gereken bir hastalık. Uyuşturucu ile mücadele bizim temel derdimiz uyuşturucu kullananı yok etmek değil, uyuşturucu kullananı uyuşturucu kullanımından caydırmaya çalışabilmek. Aileleri korumak” dedi.

“VURDUK, GEÇTİK, YIKTIK”

Metruk binaların bulunduğu sokağı perişan ettiğine dikkati çeken Soylu, “Ankara’da bir muhtarımız, ‘Bizim mahallemizde metruk binalar var. Uyuşturucu yuvası oldu.’ Çankaya’nın Çiğdem Mahallesi. Çok uzun zamandır beri duran binalardı bunlar. Vurduk, geçtik, yıktık. Birçoğunu vurup yıkıyoruz. Burada bu kararlılığı ortaya koymazsak, biz bunlarla mücadele edebilme kabiliyetinden geri kalırız. Kanun var, yetki var ve sonuç ortaya koyabilecek de bir süreç söz konusu” dedi.

“BİR OKULUN ÖNÜNDE UYUŞTURUCU SATILIYOR DENİLDİĞİNDE KALBİMDEN VURULMUŞA DÖNÜYORUM”

Okul gençliğini korumaya ilişkin attıkları adımlardan bir tanesinin de ‘Güvenli Okul, Güvenli Gelecek’ projesi olduğunu söyleyen Soylu, “Tespit edilen öncelikli okullara 5 bin 329 polis ve 20 bin özel güvenlik görevlisinden oluşan okul kolluk görevlisi görevlendirmek suretiyle hem okul içinde hem de okul çevrelerinde uyuşturucu satıcılarının sızmasını, gençlerimize yanaşmalarının önüne geçmeye çalışıyoruz. ‘Bir okulun önünde uyuşturucu satılıyor’ denildiğinde kalbimden vurulmuşa dönüyorum. Böyle bir şey olamaz. Biz bunu kabul etmeyiz. Uzun zamandır bu sözü duymuyoruz ve bir daha da duymak istemiyoruz. Eğer böyle bir şey yapılıyorsa bu bizim için büyük bir başarısızlık hikayesidir. Geldiğimiz nokta itibarıyla söylüyorum. Eğer böyle bir şey yapılıyorsa vali veya kaymakam orada nöbet tutmalıdır. Böyle bir şey yapılıyorsa ilçe emniyet müdürü-ilçe jandarma komutanı orada nöbet tutmalıdır” ifadelerini kullandı.

"ASENA, YERLİ VE MİLLİ İLK SUÇ ANALİZİ PROGRAMI"

Bakan Soylu, geliştirdikleri yapay zeka programına ilişkin, “Narkotik başkanlığımız bünyesinde, bu bizim yeni çocuğumuz, bu bir yapay zeka programı, iddialıyız. Bu sistemin kullanılmaya başlamasından günümüze kadar toplam 3 bin 594 yakalama gerçekleşti. Analiz Sistemleri Narkotik Ağı (ASENA) yapay zeka programı. ASENA, arzla mücadele için hazırlanmış yerli ve milli ilk suç analizi platformu. Sistemin nasıl çalıştığı, hangi senaryoları kullandığı, bu sistemi kullanarak gerçekleşen yakalamalar. Burada milyonlarca veri birbiri ile çalıştırılıyor. Tam bir yapay zeka programı. Bir adam hiç gitmemişse ve Hakkari’ye, Şırnak’a gidiyorsa, kalmadığı bir yerde otelde kalıyorsa başka binlerce veriler ile karşılaştırarak, kullanmadığı güzergahlar kullanıyorsa o dikkatle takibe alınıyor. Hatırlarsanız. 52 kilo patlayıcı yakalamıştık. Ben o zaman çok tedirgin olmuştum. Normalde böyle bir paylayıcıyı biz böyle bir program ile yakalamamalıydık. O patlayıcıyı bununla yakaladık. ASENA programı bize alarm üretti, dedi ki ‘burada bir kaçakçılık meselesi’, biz uyuşturucu için gittik 52 kilo patlayıcı çıktı. Bu bizim yeni çocuğumuz. Bana göre kamu düzenliği açısında ASENA programı bir devrimdir. Çünkü, 10 olaydan 42'sini tespit ediyor, içi dolu çıkıyor. Yeter ki tespit etsin” dedi.

“METAMFETAMİNLE İLGİLİ TÜM VALİLERİMİZE, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VE JANDARMA KOMUTANLIĞIMIZA GENELGE GÖNDERDİK”

Bakan Soylu, “Metamfetaminle ilgili tüm valilerimize, Emniyet Müdürlüğümüze ve Jandarma Komutanlığımıza genelge gönderdik gizli mantığı ile. Bütün detayları anlatan, mücadelenin nasıl olacağını ortaya koyan kapsamlı bir genelgeyi metamfetaminle ilgili tüm valilerimize, Emniyet Müdürlüğümüze ve Jandarma Komutanlığımıza, mücadeleci birimlerimizin tamamına gönderdik. Tüm topluma çağrım şudur. Lütfen bu meseleyi takip edelim, özellikle metamfetamin konusunda herkesin bir bilgisi olsun. Bu mücadelenin karşısındaki en büyük tehlike ‘Benim çocuğum yapmaz’ demektir. Bu meselede tüm gençleri, Avrupalı gençleri bile kendi evladımız olarak görüyoruz. Burada ciddi bir gayret ortaya koyuyoruz, lütfen devletimize güvenelim. Lütfen bu uzmanlığa güvenelim, bu konudaki tüm yayınlara ilgi gösterelim. Sosyal medyada eğlenceli video izlemeye ayırdığımız zamandan 2-3 videoluk zamanı bu konuda hazırladığımız bilgilendirici videolarımıza, yayınlarımıza ayırın. Size pek çok yöntem ile yaklaşırlar; ‘Bir kereden bir şey olmaz’ derler, ‘Zihin açar’ derler, bazen bir filmde buna ait romantik sahneler görürsünüz. Lütfen aldanmayın, hayat bir film değil. Uyuşturucu konusunda bir kereden çok şey olur, hem de çok şey olur. Zihninizi açmaz kapatır, derdinizi gidermez dert ekler, rahatlatmaz acı verir” diye konuştu.

“GELİŞTİRİLEN BİR POLİTİKADA SİZE BİR KATKI YOK YANİ AVRUPA’NIN BÖYLE BİR KATKISI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Soylu, diğer devletlerin Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelesine pozitif katkısı olup olmadığına ilişkin, “Dünyanın bütün ülkeleri ile, Güney Amerika ülkelerinde zorlanıyoruz; çünkü oraların yöntemleri farklı. Cevap almakta zorlanıyoruz. Avrupa ülkelerinde operasyonel açıdan bir sorun yaşanmadığını söyleyebiliriz. Özellikle Avrupa’nın da bize bilgi vermedikleri yer suç gelirleri. Ortak operasyonlar konusunda bir sorun söz konusu değil. Geliştirilen bir politikada, size bir katkı yok yani Avrupa’nın böyle bir katkısı söz konusu değil. Buna ait bir politika geliştirme konusunda, özellikle suç gelirleri konusunda katkılarının olmadığını ifade edebilirim. Suriye konusunda, rejim bölgelerinde tespitler var. Buralarda birtakım fabrikalarda ciddi üretimler yapıldığı konusunda ve bunların da gelir oluşturma konusunda rejim ile bir irtibatı olduğunu gördük. Suriye’de üretilen kimyasal sentetik uyuşturucular ile ilgili önemli bir merkez olarak devam etmektedir” ifadesini kullandı.

“BATAKLIK OPERASYONUNUN İLK İHBARI ŞAHSIMA, CEP TELEFONUMA GELMİŞTİR”

Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadelede Türkiye’nin 5 yıl sonra nerede olacağına ilişkin, “Türkiye her şekilde kapasitesini genişlettiği gibi uyuşturucu ile mücadelede de kapasitesini genişletmiştir ve mücadelede çok iyi bir noktaya gelmiştir, yeterli mi? Değil. 5 yıl sonra sınırlarımız çok daha profesyonelleşmiş olacak. Bu konuda şu anda elde ettiğimiz kabiliyetler, gerek insan kabiliyeti gerekmese de bu konu ile mücadele, hukuk birimleri açısından daha iyi duruma gelecek. Rehabilitasyon sürecimiz daha iyi bir noktaya gelmiş olacak. Başarı elde ettiğiniz kadar, uyuşturucunun sizin ülkenize yönlenmesini engellersiniz. Başarı elde edemezseniz, ülkenizi pazar halinde tutarsanız bu cazibeyi arttırır. Cazibeyi, yakalamalarınız artarsa düşürürsünüz. Suç ve suç ile geçim saplayan tipler buna bir vesile ile devam ederler. Göçmen kaçakçıları kim, sınırımızın içinde de dışında da uyuşturucu kaçakçıları. Bu mücadeleyi çok faktörlü olarak devam ettirmek zorundasınız. Sürekli toplumu uyaracaksınız, sürekli mücadeleci birimlerimiz alarm halinde olacak, bu konuyu kendi birincil gündeminiz olarak önde tutacaksınız. Önümüzdeki 5 yılda dünyada uyuşturucu mücadelesi açısından girilmez bölge olacağız, hedefimiz budur. Türkiye’yi yasak bölge haline getireceğiz. Bataklık operasyonunun ilk ihbarı şahsıma, cep telefonuma gelmiştir. Bundan da hiç endişe duymuyorum. Çok da mutlu olduğumu söylemek isterim. Milyonlarca olayın önünü aldığı kanaatindeyiz. Eğer siz bu konuda suç gelirlerini oluşturacak süreçlerin önünü kesmezseniz, bu iştahı devam ettirirsiniz. Bataklık operasyonlarını, terör operasyonları kadar önemli olduğunu nitelendiriyoruz. Burada bir darbe vurmak lazımdı, Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadele tarihinde büyük bir öğreti oldu. Bundan önce suç gelirleri operasyonu yapılmamıştı, bunun farkı suç gelirleri operasyonu yapılması” dedi.

“TARİHİMİZDE İLK KEZ İRAN’IN KARAKOLLARINA BU TARAFTAN ELEKTRİK VERDİK”

Soylu, İran heyetinin Ankara’da olduğunu anımsatarak, “İran ile en çok ilişki kuran bakanlığız. İran ile sınırız. Sınır valilerim, kaymakamlarım sürekli İran ile görüşür; sebep ortak bir iş yapıyoruz. Terör ile mücadelede birbirimize sürekli bilgilerimizi güncellemek zorundayız. Uyuşturucu ile mücadele göçmen kaçağı ile mücadele birçok konuda aynı sağanağın altındayız. Dönem dönem görüşüyoruz, her seviyede görüşüyoruz. Oradan herhangi gelen birisi benimle görüşebilir. Bunu ilk kez duyacaksınız, tarihimizde ilk kez İran’ın karakollarına bu taraftan elektrik verdik. Paramız ile bir protokol imzaladık ve devam ediyoruz. 2,5 yıldır karakollarında kullanıyorlar” diye konuştu.

Bakan Soylu, uyuşturucuya verilen cezaların yeterli olup olmadığı yönündeki soruya, “’Polis yakalıyor, hakim bırakıyor’, ben buna katılmıyorum. Sıkıntılı bir iş olursa biz zaten müracaatımızı yapıyoruz, yargıda karşılık buluyor. Yargı ile aramızda güçlü bir iş birliği var, biz sonuç alıyoruz. Şu anda da uyuşturucu konusunda Adalet Bakanlığı ile 8-9 aydır bir ilave mevzuat çalışması yapıyoruz” cevabını verdi.

"BU TÜRKİYE’YE BİR İHANETTİR. SEN TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ AVRUPALI BİR BÜYÜKELÇİYE PAZARLAYAMAZSIN"

Bakan Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun SADAT'ın İstanbul Beylikdüzü'ndeki merkezine gitmesine ilişkin şunları söyledi:

“Ana muhalefet partisi genel başkanının tanımı ‘dedikodu kumkuması’dır. Başka bir tanımı yok. Ana muhalefet partisi anayasada kendisini bulan bir mekanizmanın adıdır. Yasalarla belirtilmiş bir mekanizma dedikodu yaparsa, bir belgeyi ortaya koymazsa aslında anayasal görevini de yerine getirmemiş olur. Bu bir siyasi parti, dedikodu merkezi değil. Hangi konuyla alakalı olursa olsun SADAT’ın önüne gidene kadar, Et Balık Kurumu’nun önüne gidene kadar, hafif bir cesaretin varsa, bizim söylediğimiz büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme ortaya koy da görelim. Bu konunun üstünü örtemezsin, bu konu Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin ve 6’lı masanın üzerinde demokrasinin kılıcıdır. Bu Türkiye’ye bir ihanettir. Sen Türkiye’nin geleceğini Avrupalı bir büyükelçiye pazarlayamazsın. Sen Cumhurbaşkanı adayı olacaksın diye kendi belediye başkanlarına çelme atabilirsin; ama senin bu gücün bize yetmez. Avrupa’nın Türkiye’deki o ülkenin büyükelçisini arkana alsan da bunu sağlayamazsın. Biz bundan çekinmeyiz, korkmayız, ürkmeyiz. Ben bir söz söyledim, atlanıldı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk’ün partisi değil, İnönü’nün partisidir, bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Atatürk ile hiçbir ilgisi yoktur. Neden İnönü’nün partisidir? Çünkü İnönü, Atatürk karşıtıdır. Biraz tarih okuyanlar neler yaptığını, onu nasıl silmeye çalıştığını ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi eli ile yaptığını bilir. Bugün uyguladığı politikada İnönü politikasıdır. İnönü politikası dedikodu politikasıdır, iftira politikasıdır. Batı ile işbirliği yaparak iktidarı ele geçirme politikasıdır, İnönü de aynısını yapmıştır. 1960 darbesi olmuş, batı olduğu gibi yeni yönetimi kabul etmiştir çünkü işbirliği içinde gerçekleşen bir politikadır. Bunun hiçbir gizlisi, saklısı yoktur. Gittiği yerlerin hepsi talimat ile gidilen yerlerdir, organizasyon ile gidilen yerlerdir. Dikkat ederseniz FETÖ’den pişiyor, Türkiye’de birtakım sosyal medya üzerinden kaynatılıyor, dedikodu kumkuması da gidiyor finali gerçekleştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti devletine iftira atıyor, bunlar doğru işler değildir. Biz coğrafyamızda Amerika ile, Rusya ile, İran ile, birçok ülke ile Suriye’den Irak’a, Libya’ya kadar karşı karşıya geldiğimiz yerler var mı, peki onların istihbaratı var mı? Bu kadar ülke ile menfaat çatışmasına bazen giriyoruz, bazen politik farklılıklara giriyoruz. Peki bunların istihbaratları bu değerlendirmeler üzerinden sonuç üretmiyorlar da bu istihbaratlar bizi karşı karşıya kaldığımız alanda bu tip iftiralar ile karşı karşıya bırakmıyorlar ki. Onların da cevapları olur, bu düşe düşe Türkiye’deki bir aracıya mı düştü. Bu çok ayıp bir şeydir, bu utanılacak bir şeydir. Kılıçdaroğlu’nun en önemli meselenin birinde en yakın arkadaşına ‘Sana böyle bir şey söylenirse kesinlikle inkar et’ dediğini de biliyorum. Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız. En yakın arkadaşına ismi belli, cismi belli. Daha hararetli günler gelecek. Bu ülke Batı'nın oyuncağı değil. Biz niçin buradayız, niçin bu mücadele yapılıyor, bir büyükelçinin Türkiye’yi istediği gibi dizayn etmesi için mi, Avrupa’nın istediği gibi dizayn etmesi için mi? İyi o zaman teslim olalım istedikleri gibi olsun. Bu yüzden ısrarla bu İnönü’nün partisidir diye söylüyorum.”