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Son dakika... Bakan Soylu: Afrin'de Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler ele geçirildi

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Afrin
Son dakika... Bakan Soylu: Afrinde Amanoslara sızmak isteyen teröristler ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Size son gelişmeyi söyleyeyim. Şu anda Afrin'de, Amanoslar'a sızmak isteyen teröristleri silahlarıyla beraber arkadaşlarımız ele geçirdi" ifadelerini kullandı.

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Sıcak gelişmeyi duyuran Bakan Soylu, "Şu anda Afrin'de Amanos'lara sızmak isteyen teröristleri, arkadaşlarımız silahlarıyla birlikte ele geçirdi" dedi.

"BUNLAR MİLLETVEKİLİ DEĞİL, BUNLAR YÜZ KARASIDIR"

Bakan Soylu ayrıca "Bunu da açık söylüyorum. Duran Kalkan'ın talimatıyla harekete geçen milletvekilleri çiğiliklerini, yozluklarını, aşağılıklarını bu millete yansıtmayı, biz temizlemeden terörle mücadele sona ermeyecektir. Bunlar milletvekili değil, bunlar yüz karasıdır. Ve ifade etmek istiyorum. Duran Kalkan talimat verdi. Tam bir aydır HDP denilen PKK'nın siyasi uzantısı 'Acaba biz Gemlik'te sözde tecride karşı nasıl Apo'ya yönelik bir destek yürüyüşü yapabileceğiz' anlayışında. Arkadaşlara talimat verdim. Terörist cenazesinde hangi muameleyi bu milletvekillerine yapıp onları terörist cenazesine sokmuyorsanız bir çocuk katilinin, terörist başının ve bir caninin Gemlik'te sözde bütün Türkiye'den getirip yürüyüşüne de aynı şekilde müsaade etmeyeceksiniz" dedi.

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"POLİSİMİZE KARŞI GİRİŞİLEN DAVRANIŞIN BEDELİ AĞIR OLUR"

Bakan Soylu, İstanbul'da polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'le ilgili olarak da "Polisimize karşı girişilen bu davranışın bedeli ağır olur" diye konuştu.

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