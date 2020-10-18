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Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi
Amanoslar'da 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Bakan Soylu, "Pazar mesaisi devam. Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde. Kahramanlarımıza şükranlarımızla" paylaşımında bulundu.
Pazar mesaisi devam❗— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 18, 2020
Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi.
4️⃣ terörist elde...
Kahramanlarımıza şükranlarımızla 👏
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