MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Bakan Soylu: 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi
GeriGündem Son dakika: Bakan Soylu: 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA- DHA
Haber Giriş: 19.08.2021 - 13:44 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Soylu: 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Bakan Soylu: 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum.' açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi.

Kahramanlarımızı kutluyorum…

PKKya ağır darbe: 10 terörist etkisiz hâle getirildi
PKK'ya ağır darbe: 10 terörist etkisiz hâle getirildi

IRAK'IN KUZEYİNDE 10 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mili Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya bir ağır darbe daha. Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Sofi Nurettin böyle vuruldu Milli Savunma Bakanlığı çarpıcı görüntüyü yayınladı
Sofi Nurettin böyle vuruldu! Milli Savunma Bakanlığı çarpıcı görüntüyü yayınladı

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi