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GeriGündem Son dakika... Bakan Soylu: 414 bin 61 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü
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Haber Giriş: 15.10.2020 - 10:31 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Soylu: 414 bin 61 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü

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Balıkesir, Ayvalık'ta Suriye Görev Gücü kapsamında görev yapan İçişleri Bakanlığı peroneli ile Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Sınır ötesi harekatlarımızla oluşturulan güvenlik sayesinde, bugüne kadar 414 bin 61 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü." ifadelerini kullandı.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

DEAŞ-PKK ve bunların uzantılarına karşı kurduğumuz saha baskısı, içerde terörle mücadelemiz, güvenliğimizin esas itibarıyla sınırlarımızın ötesinde başladığını net şekilde ortaya koymuştur. Bunu 'Türkiye'nin orada ne işi var?' diye düşünenlere anlatıyorum. Libya'ya gidiyoruz, 'Libya'da ne işin var? Suriye'de ne işin var? Doğu Akdeniz'de ne işin var? Irak'ta ne işin var?' Keşke bir işimiz olmasaydı.

21. yüzyılın gelişmiş medeniyetleri ne yazık ki Orta Doğu'da istikrarsızlığa ve teröre senaristlik ve rejisörlük yapmaktadır.

Sınır ötesi harekatlarımızla oluşturulan güvenlik sayesinde, bugüne kadar 414 bin 61 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü.

20 yıldır ABD Afganistan'da işgalcidir. Hâlâ eğitim yok, korku var. Hâlâ milyonlarca insan göç ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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