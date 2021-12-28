Son dakika: Bakan Soylu: 2022 afet tatbikat yılı olacak

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Soylu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

50 bin 340 muhtarımız idare olarak bize bağlı. Bugüne kadar 125 bin talebin 109 binini olumlu sonuçlandırdık 16 binini takip ediyoruz. Ne yapıyorsak birlikte yapıyoruz. Bize sorumluluk verenlerin güvenlerini temin edebilmek için gayret gösteriyoruz.

Terörle mücadelede, uyuşturucu ile mücadelede batıyı kendisine tapınak belirlemiş, öz güvensiz anlayışlar ile karşı karşıya kaldık.



Her gittiğimi muhtarlar toplantısında ‘çarşı ve mahalle bekçisi ihtiyacımız var’, talebi ile karşılaşıyoruz. Birlikte uyuşturucu ile metruk binalar ile uğraşıyoruz. Vatandaşımızın yarınlara güvenli bir şekilde adım atması için çalışıyoruz.



Tüm dünyada yakalanan eroininin yüzde 21’ini bu ülkenin güvenlik birimleri yakaladı. Bu yıl eroin yakalama rekorunu egale ettik, 22 ton ele geçirildi.

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Hangi anne baba bu ülkede LGBT'nin yayılmasını istedi. Avrupa’dan ve Amerika’dan çıkıyor. Yurt dışında bu dernekler var. Uyuşturucu ile terör ile saldırıyorlar güçlü duruyoruz. Aile yapımızı sallayabilmek için her şeyi yapıyor ama müesseselerimiz sağlam.

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Elin oğlu bu tip meselelerin yaygınlaşması için neden para versin, bana bunu birisi izah etsin.

Bir muhalefet genel başkanı ABD Büyükelçisi ile niye ayda 4 kez görüşür.

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Göç sorunun Türkiye ile Yunanistan arasına sıkıştırırlar. Bir tane artist yollarlar Angelina Jolie, fotoğraf çekinirler aman ne güzel ilgilendik. İdlib’de 50 binin üzerinde biriket ev yaptık. Onları orada güvenli bir şekilde oturtabilmek için. Hayatın normalleşmesini sağlayabilecek şeyler yaptık.

3 bin dolardan 10 bin dolara geldik şımarmadık. Dün ne diyorsak yarın da aynı adımı atmaya devam edeceğiz.



Muhtarlarımız mahallesinde bulunan göçmenleri görebilecekler. Gün geçtikçe sistemimizi açmaya devam ediyoruz. Muhtarlarımız ile yeni bir taslak çalışması da yaptık. Bizim ihtiyaçlarımızı belirten anlayışı TBMM’ye sunduk.

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Göç meselesinde kafalarını kuma gömdüler, bir tek adım atmadılar. İnsanları ölüme terk ettiler. Bir tanesine seslerini çıkarmadılar. Türkiye çok yıllardır bunu çözmek için çaba harcamaktadır.





Dünyadan, Türkiye çok güçlü görünmektedir, iç siyasi tartışmaları bir kenara bırakalım.



'2022 AFET TATBİKAT YILI'

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Şu anda Türkiye’nin 81 ilinde afet risk planları var. 2021 afet eğitim yılıydı. Şimdi kollarınızın sıvayın, 2022 afet tatbikat yılı. Yapmamız gereken önceden hazırlıktır. Afet mobil programı hazırladık, herkesin bunu indirmesini istiyoruz.





