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Son dakika... Bakan Şimşek: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor

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#Mehmet Şimşek#Risk Primi#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Son dakika... Bakan Şimşek: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 21:23

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor, Mayıs ayında 700 baz puana yükselen Türkiye'nin risk primi bugün 400 baz puan altını gördü" açıklamasını yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Twitter paylaşımı şöyle:

"Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor… Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler (risk primi - Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü."

 

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#Mehmet Şimşek#Risk Primi#Hazine Ve Maliye Bakanlığı

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