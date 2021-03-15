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Gündem
DHA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 14:09 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

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Son dakika... Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Selçuk, şunları yazdı:
''Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hâlâ yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum: Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun.''

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