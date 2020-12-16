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Haber Giriş: 16.12.2020 - 15:28 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Selçuk'tan velilere çağrı

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Son dakika... Bakan Selçuk'tan velilere çağrı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından "Çocuklarımızın ekran süresi arttı. Bu süre eğitim için elverişli ancak oyunlar ve sosyal medya kullanımı konusunda velilerimizle iş birliğine ihtiyacımız var. Sizlerden güvenli internet kullanımı ile ilgili bu dosyayı dikkatle incelemenizi rica ediyorum." açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle:

"Çocuklarımızın ekran süresi arttı. Bu süre eğitim için elverişli ancak oyunlar ve sosyal medya kullanımı konusunda velilerimizle iş birliğine ihtiyacımız var. Sizlerden güvenli internet kullanımı ile ilgili bu dosyayı dikkatle incelemenizi rica ediyorum."

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