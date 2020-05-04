BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, LGS kapsamÄ±nda yapÄ±lacak merkezi sÄ±nava girecek Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in her ay yayÄ±mlanan Ã¶rnek soru kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±, okullarÄ±n koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle kapalÄ± olduÄŸu dÃ¶nemde ayda iki kez sunulmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Bu sÃ¼reÃ§te ayrÄ±ca 8'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in birinci dÃ¶nem mÃ¼fredat ve kazanÄ±mlarÄ±na yÃ¶nelik LGS Ã‡alÄ±ÅŸma SorularÄ± destek paketinin de hayata geÃ§tiÄŸi kaydedildi.

'MAYIS AYI DESTEK PAKETÄ° ERÄ°ÅžÄ°ME AÃ‡ILDI'

516 sorudan oluÅŸan ilk destek paketinin 16 Nisan'da yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, "Bin soruluk mayÄ±s ayÄ± Ã§alÄ±ÅŸma sorularÄ± destek paketi de Ã¶ÄŸrencilerin eriÅŸimine aÃ§Ä±ldÄ±. BÃ¶ylece ÅŸu ana kadar toplam bin 516 sorudan oluÅŸan soru destek paketi LGS kapsamÄ±ndaki merkezi sÄ±nava girecek Ã¶ÄŸrencilerin kullanÄ±mÄ±na sunulmuÅŸ oldu. Ã‡alÄ±ÅŸma SorularÄ± Destek Paketine MEB Ã–lÃ§me, DeÄŸerlendirme ve SÄ±nav Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n web sitesinden (//odsgm.meb.gov.tr/) eriÅŸilebiliyor" denildi.

'DESTEKLERÄ° ADIM ADIM ONLARLA BULUÅžTURUYORUZ'

AÃ§Ä±klamada deÄŸerlendirmelerine yer verilen Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, "SÄ±navlara hazÄ±rlanan Ã¶ÄŸrencilerimizin iÃ§inde bulunulan sÃ¼reÃ§ten etkilenmeden hedeflerine ilerlemeleri iÃ§in ihtiyaÃ§ duyduklarÄ± destekleri adÄ±m adÄ±m onlarla buluÅŸturuyoruz. BugÃ¼ne kadar bin 516 sorudan oluÅŸan destek paketini Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretmenlerimizin kullanÄ±mÄ±na sunmuÅŸ olduk. Bu destek paketleri iÃ§in Ã–lÃ§me DeÄŸerlendirme Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Soru OluÅŸturma Dairesi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, 81 ilde bulunan Ã–lÃ§me DeÄŸerlendirme Merkezlerimizde gÃ¶revli arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ve Ã¶ÄŸretmenlerimiz bÃ¼yÃ¼k emek veriyorlar. Ã–zelikle bu pakette Adana, Amasya, AydÄ±n, Denizli, Erzurum, Edirne, Kastamonu, KahramanmaraÅŸ, Malatya, MuÄŸla ve Rize Ã–lÃ§me DeÄŸerlendirme Merkezlerindeki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z Ã¶nemli katkÄ± saÄŸladÄ±lar. Bu sÃ¼reci baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde koordine eden Bakan YardÄ±mcÄ±m Mahmut Ã–zer'e, sÃ¼rece bÃ¼yÃ¼k emek veren Ã–lÃ§me DeÄŸerlendirme ve SÄ±nav Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Sadri Åžensoy ve Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±na, katkÄ± saÄŸlayan Ã¶lÃ§me deÄŸerlendirme merkezlerimize Ã¶ÄŸrencilerimiz adÄ±na teÅŸekkÃ¼r ediyorum" ifadesini kullandÄ±.

'HEP YANINIZDAYIZ'

SelÃ§uk, sosyal medya hesabÄ± Twitter'dan da "LGSâ€™ye hazÄ±rlanan genÃ§ler, mayÄ±s ayÄ± Ã§alÄ±ÅŸma destek paketi yayÄ±nda. 8'inci sÄ±nÄ±f ilk dÃ¶nem mÃ¼fredat ve kazanÄ±mlarÄ±ndan oluÅŸan pakette bu kez 1000 soru var. Nisan ayÄ± paketiyle toplam sayÄ± bin 516â€™ya ulaÅŸtÄ±. Merak etmeyin, bu sÃ¼reÃ§te hep yanÄ±nÄ±zdayÄ±z" paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

Â