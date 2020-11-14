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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 14.11.2020 - 13:24 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım: 'Müfettişlik içimde kalmış'

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Son dakika... Bakan Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım: 'Müfettişlik içimde kalmış'
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MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir sınıfa girerken çekilen fotoğrafını, "Öğrenci oldum, öğretmen oldum, akademisyenlik yaptım, Bakan oldum; müfettişlik içimde kalmış" mesajı ile paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bir okulda sınıfın kapısını aralayıp, içeri girerken, arkasından çekilen fotoğrafını Twitter'daki hesabından paylaştı. Bakan Selçuk, mesajında, "Eğitim alanında öğrenci oldum, öğretmen oldum, akademisyenlik yaptım, Bakan oldum. Müfettişlik içimde kalmış. :) Bir sınıfın kapısını bir sürprizle tıklatıp 'girebilir miyim?' dediğimde öğrencilerin ve öğretmenin 'aaa' deyişlerindeki samimiyeti hissetmeyi çok seviyorum" dedi. 

Son dakika... Bakan Selçuktan dikkat çeken paylaşım: Müfettişlik içimde kalmış


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