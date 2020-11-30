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Haber Giriş: 30.11.2020 - 14:13 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Selçuk'dan okul mesajı

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Son dakika: Bakan Selçuk'dan okul mesajı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından canlı ders verilerini paylaştı. Bakan Selçuk, "Her gün 2 buçuk milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek" dedi.

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajı:

Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz.  Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek.  Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek. Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz.

 

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