Son dakika: Bakan Selçuk'dan okul mesajı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından canlı ders verilerini paylaştı. Bakan Selçuk, "Her gün 2 buçuk milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek" dedi.
İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajı:
Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek. Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek. Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz.
Özel gereksinimli öğrencilerimize, ders konularını severek, eğlenerek öğrenebilecekleri kitaplar ve etkileşimli dijital içerikler hazırladık.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 30, 2020
Matematik dersi için içeriklerimiz hazır, devamı da yolda.
Siz yeter ki isteyin çocuklar...
e-Kitap: https://t.co/K2mN07mmfh pic.twitter.com/2iIALuH7J6
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