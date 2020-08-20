Son dakika... Bakan Selçuk:Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Selçuk, şunları yazdı:

''Haftalardır “Okulları birlikte açacağız” çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte...''