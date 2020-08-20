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DHA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Selçuk:Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız

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Son dakika... Bakan Selçuk:Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız'' çağrısında bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Selçuk, şunları yazdı:
''Haftalardır “Okulları birlikte açacağız” çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte...''

Son dakika... Bakan Selçuk:Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız

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