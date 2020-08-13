Son dakika... Bakan Selçuk: İşe lütfen maskemizi takarak başlayalım

Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Bu ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni var. Ben de onlardan biriyim. Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız ‘okul heyecanını’ bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen maskemizi takarak başlayalım.''