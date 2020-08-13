DHA
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Son dakika... Bakan Selçuk: İşe lütfen maskemizi takarak başlayalım
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan uyarıda bulundu ve ''Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız ‘okul heyecanını’ bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen maskemizi takarak başlayalım'' dedi.
Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Bu ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni var. Ben de onlardan biriyim. Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız ‘okul heyecanını’ bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen maskemizi takarak başlayalım.''
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